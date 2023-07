Sadio Mané darf FC Bayern München offenbar für unter 20 Millionen Euro Ablöse verlassen

Der FC Bayern ist angeblich bereit, Sadio Mané für etwas weniger als 20 Millionen Euro ziehen zu lassen. Das berichtet Sky Sports aus England.

Dem Vernehmen nach gehört Mané, der in der vergangenen Saison mit einem Schlag ins Gesicht von Teamkollege Leroy Sané für einen Eklat gesorgt hatte, zu den Verkaufskandidaten im Sommer.

Die Einnahmen könnten die Bayern in neue Spieler reinvestieren. Unter anderem soll Harry Kane für den Sturm und noch ein defensiver Mittelfeldspieler an die Säbener Straße wechseln.

Damit würden die Münchner, die den 31-jährigen Stürmer im vergangenen Sommer für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool geholt haben, mindestens zwölf Millionen Euro Verlust machen.

Mané selbst hatte zuletzt angedeutet, in München bleiben zu wollen. "Ja, so Gott will. Wenn alles gut geht, werde ich zu Bayern zurückkehren", sagte er bei 2sTV und ergänzte, dass er Herausforderungen lieben würde: "Es liegt an mir, alles zu tun, um diese Herausforderung zu meistern."

Der Senegalese steht beim FCB noch bis 2025 unter Vertrag, seine erste Saison beim deutschen Rekordmeister verlief mit zwölf Toren und sechs Assists in 38 Pflichtspielen enttäuschend.