Im Rahmen seiner Asienreise trifft der FC Bayern heute auf Kawasaki Frontale. Wo das Testspiel im Free-TV und Livestream läuft, verrät dieser Artikel.

Das Duell am heutigen Samstag, den 29. Juli, ist bereits das zweite der Asienreise, am Mittwoch verlor der deutsche Rekordmeister gegen Manchester City 1:2. Mit Kawasaki Frontale wartet nun eine vermeintlich leichtere Aufgabe, ab 12 Uhr geht's im Japan National Stadium los.

Nach Tokio geht es erstmal weiter nach Singapur, wo die Asienreise auch schon wieder ihren Abschluss findet. Der letzte Test vor der neuen Saison findet dann in Unterhaching statt.

FC Bayern München: Die Testspiele des FCB im Überblick

Datum Gegner Ort Anstoßzeit 26. Juli Manchester City Tokio 19.30 Uhr (12.30 Uhr MEZ) 29. Juli Kawasaki Frontale Tokio 19 Uhr (12 Uhr MEZ) 02. August Liverpool Singapur 19.30 Uhr (13.30 Uhr MEZ) 07. August AS Monaco Unterhaching 17 Uhr MEZ

Die wichtigsten Infos zur Übertragung im TV und Livestream haben wir hier für Euch zusammengetragen.

FC Bayern München: Wo läuft das Testspiel des FCB gegen Kawasaki Frontale heute live im Free-TV und Livestream?

Die verbleibenden Testspiele der Bayern werden auf verschiedenen Wegen übertragen, und auch das heutige läuft bei zwei Diensten - aber nur gegen eine Gebühr. Sky wird ab 11.45 Uhr Vorberichte senden, eine Viertelstunde später geht die Partie los. Ein Onlineangebot gibt es natürlich auch, nämlich via SkyGo und WOW.

Die Alternative zu Sky heißt wie so oft DAZN. Hier geht es pünktlich zum Anpfiff, also um 12 Uhr, los. Guido Hüsgens wird das Geschehen auf dem Feld einordnen. Auch der Streamingdienst bedarf eines Abonnements, drei Pakete gibt es an der Zahl: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World.

© getty Der FC Bayern testet heute gegen Kawasaki Frontale.

Ihr habt kein Abo bei einem der beiden Dienste? Dann verfolgt die Begegnung doch einfach bei uns im Liveticker. So entgeht Euch keine Aktion.

Hier geht's zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Bayern und Kawasaki Frontale.

Begegnung: FC Bayern München vs. Kawasaki Frontale

FC Bayern München vs. Kawasaki Frontale Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 29. Juli 2023

29. Juli 2023 Uhrzeit: 12 Uhr

12 Uhr Ort: Japan National Stadium, Tokio, Japan

Japan National Stadium, Tokio, Japan TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, DAZN

Liveticker: SPOX

