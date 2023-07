FC Bayern München vs. Kawasaki Frontale heute live, Übertragung: Testspiel des FCB im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München absolviert heute seinen nächsten Test, der Gegner heißt Kawasaki Frontale. Wo Ihr die Partie des FCB heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt? Das erfahrt Ihr hier!

Zweites Testspiel auf der Asienreise, nach dem 1:2 gegen Manchester City wartet in Tokio nun Kawasaki Frontale. Gespielt wird im Japan National Stadium, Tokio, der Anpfiff ist für 12 Uhr deutscher Zeit angesetzt.

Anschließend wird der FCB noch zwei weitere Stationen abklappern, innerhalb Asiens geht es noch nach Singapur, zurück in der Heimat dann nach Unterhaching. Hier habt Ihr den restlichen Fahrplan der Vorbereitung:

FC Bayern München: Die Testspiele des FCB im Überblick

Datum Gegner Ort Anstoßzeit 26. Juli Manchester City Tokio 19.30 Uhr (12.30 Uhr MEZ) 29. Juli Kawasaki Frontale Tokio 19 Uhr (12 Uhr MEZ) 02. August Liverpool Singapur 19.30 Uhr (13.30 Uhr MEZ) 07. August AS Monaco Unterhaching 17 Uhr MEZ

Soviel zu den Voraussetzungen, aber wo läuft der Spaß im TV und Livestream? Dieser Artikel klärt auf.

FC Bayern München vs. Kawasaki Frontale heute live, Übertragung: Testspiel des FCB im TV und Livestream

Zwei Möglichkeiten gibt es, um das Spiel heute live und in voller Länge zu sehen, unter anderem ist Sky mit von der Partie. Ab 11.45 Uhr, also eine Viertelstunde vor dem Anpfiff, beginnt die Berichterstattung auf Sky Sport News HD. Der Pay-TV-Sender hat natürlich auch ein Online-Angebot, das Ihr via SkyGo und WOW verfolgen könnt.

Die zweite Option ist DAZN. Der Streamingdienst ist bei den kommenden Testspielen der Bayern ebenfalls immer am Start. Pünktlich zum Anpfiff geht der Streamingservice live, Guido Hüsgen wird das Geschehen für Euch kommentieren. Um auf DAZN und die zahlreichen Sportübertragungen zugreifen zu können, braucht Ihr ein Abo. Diese Pakete gibt es: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World.

© getty Der FC Bayern München trifft heute auf Kawasaki Frontale.

FC Bayern München vs. Kawasaki Frontale heute live, Übertragung: Testspiel des FCB im Liveticker

Alternativ könnt Ihr auch einfach zu unserem Liveticker greifen, um über alle Entwicklungen der Partie auf dem Laufenden zu bleiben.

Hier geht's zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Bayern und Kawasaki Frontale.

FC Bayern München vs. Kawasaki Frontale, Übertragung: Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. Kawasaki Frontale

FC Bayern München vs. Kawasaki Frontale Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 29. Juli 2023

29. Juli 2023 Uhrzeit: 12 Uhr

12 Uhr Ort: Japan National Stadium, Tokio, Japan

Japan National Stadium, Tokio, Japan TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, DAZN

Liveticker: SPOX

