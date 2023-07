FC Bayern: Marcel Sabitzer löscht alle Instagram-Bilder im FCB-Trikot

Marcel Sabitzer hat auf seinem Instagram-Profil alle Bilder im Dress des FC Bayern München gelöscht.

Der Österreicher steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Dort kam er am Montagvormittag an, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Das belegen mehrere Videos auf Social Media.

Seinen Abschied vom FC Bayern kommentierte er mit den Worten: "Dazu sage ich jetzt erst einmal nichts."

Dem Vernehmen nach überweist der BVB rund 19 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen an den deutschen Rekordmeister. Bei den Schwarz-Gelben wird Sabitzer offenbar einen Vertrag bis 2027 unterzeichnen.

FC Bayern: Konkurrenz für Sabitzer zu groß

Im Sommer 2021 kam Marcel Sabitzer für eine kolportierte Summe in Höhe von 15 Millionen Euro von RB Leipzig zum FCB. In der vergangenen Rückrunde war er an Manchester United verliehen.

Bei den Bayern spielte er unter Trainer Thomas Tuchel keine Rolle mehr, weshalb ein Vereinswechsel forciert wurde. Mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Konrad Laimer und Ryan Gravenberch ist die Konkurrenz im zentralen Mittelfeld der Münchner hoch.