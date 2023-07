Der FC Bayern München gastiert am heutigen Dienstag im ersten Testspiel der Sommer-Vorbereitung beim FC Rottach-Egern. Wo die Partie live im Free-TV und Livestream läuft, verrät Euch SPOX.

Nach der enttäuschenden Vorsaison will der FC Bayern München in der kommenden Spielzeit wieder in allen Wettbewerben angreifen. Dafür ist auch eine gute Vorbereitung im Sommer vonnöten.

Diese ging für den FCB bereits am 15. Juli im Trainingslager am Tegernsee los. Im einzigen Testspiel an diesem Standort wartet heute der ortsansässige FC Rottach-Egern auf den deutschen Rekordmeister. Anpfiff im Stadion am Birkenmoos ist um 18.30 Uhr.

Während Konrad Laimer und Raphaël Guerreiro ihr Debüt feiern könnten, muss Trainer Thomas Tuchel auf Thomas Müller verzichten. Der Offensivspieler ist mit muskulären Problemen an der linken Hüfte abgereist.

Im Anschluss reisen die Bayern zur "Audi Summer Tour" nach Asien, wo es unter anderem gegen Manchester City und den FC Liverpool geht. Mehr Infos dazu findet Ihr hier.

FC Bayern München: Wo läuft das Testspiel des FCB gegen FC Rottach-Egern heute live? Übertragung im Free-TV und Livestream

Es wird weder eine Übertragung des Testspiels zwischen dem FC FC Bayern München und dem FC Rottach-Egern im frei empfangbaren Fernsehen noch im Pay-TV geben.

Trotzdem habt Ihr die Möglichkeit, die Begegnung live und kostenlos in voller Länge zu sehen.

Der deutsche Rekordmeister überträgt die Partie auf dem hauseigenen Sender FC Bayern TV. Darüber hinaus wird es eine Übertragung auf dem YouTube-Kanal des FCB geben.

FC Bayern München: Wo läuft FCB gegen FC Rottach-Egern heute live? Testspiel im Liveticker

Solltet Ihr das Testspiel des FC Bayern in Rottach-Egern nicht live sehen können, seid Ihr bei SPOX genau richtig. Wir begleiten den Münchner Auftakt in die Sommer-Vorbereitung in einem ausführlichen Liveticker.

