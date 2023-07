FC Bayern München verpflichtet nach Abgang von Stefan Buck zu Eintracht Frankfurt neuen Co-Trainer

Sebastian Dreier verstärkt künftig das Treainer-Team des FC Bayern München. Das gab der Verein am Freitag bekannt.

Der 31-Jährige übernimmt den Posten des zu Eintracht Frankfurt abgewanderten Stefan Buck als Co-Trainer bei der zweiten Mannschaft des deutschen Rekordmeisters.

Der ehemalige Assistent von Julian Nagelsmann, Dino Toppmöller, hatte Buck für seine neue Aufgabe als Cheftrainer bei der SGE vom FC Bayern losgeeist,

Dreier hatte zuletzt bis Februar 2023 bei Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg unter Vertrag gestanden.

"Wir freuen uns, dass wir die Co-Trainer-Stelle nach Stefans Abgang schnell nachbesetzen konnten. Mit Basti begrüßen wir einen jungen Assistenztrainer, der für sein Alter bereits viele Erfahrungen in der 2. Bundesliga und im Nachwuchsbereich sammeln konnte", wird Campus-Leiter Halil Altintop in einer Pressemitteilung zitiert: "Zudem kennt er den Verein durch seine Vergangenheit als Spieler und Trainer bestens und wird sofort zu unserer Mannschaft stoßen."

Dreier, der zwischen 2007 und 2013 bei den Münchnern als Spieler aktiv war und 13 Begegnungen für die FCB-Reserve absolvierte, freut sich auf seine "neue Aufgabe bei den Amateuren".

FC Bayern München: Reserve soll in 3. Liga aufsteigen

An der Seite von Cheftrainer Holger Seitz will Dreier, der sein aktive Laufbahn als Assistent bei der Münchner U16 und U17 begonnen hatte, den Aufstieg in die 3. Liga schaffen.

In der Vorsaison war die zweite Mannschaft der Bayern in der Regionalliga Süd Dritter geworden.