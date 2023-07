Im ersten Testspiel der Sommer-Vorbereitung trifft der FC Bayern München auf den FC Rottach-Egern. SPOX verrät Euch, wer die Partie zeigt bzw. überträgt.

Am heutigen Dienstag bestreitet der deutsche Rekordmeister sein erstes Testspiel in dieser Sommer-Vorbereitung. Die Partie gegen den ortsansässigen FC Rottach-Egern beginnt um 18.30 Uhr im Stadion am Birkenmoos.

Gegen den Kreisligisten hatte der FC Bayern München im Rahmen des Trainingslagers am Tegernsee 2018 und 2019 schon zweimal deutlich gewonnen (20:2 und 23:0).

Verzichten müssen die Münchner derweil auf Thomas Müller. Der Nationalspieler musste wegen muskulären Problemen an der linken Hüfte abreisen.

Die beiden Neuzugänge, Konrad Laimer (RB Leipzig) und Raphaël Guerreiro (BVB), werden dafür voraussichtlich zum ersten Mal im FCB-Trikot auflaufen.

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel des FCB gegen FC Rottach-Egern im TV und Livestream?

Wer sich auf eine Übertragung im Free-TV oder Bezahlfernsehen eingestellt hat, wird leider enttäuscht. Das Testspiel des FC Bayern München beim FC Rottach-Egern wird ausschließlich im Livestream übertragen.

Eure Anlaufstellen dafür sind der hauseigene Sender der Münchner, FC Bayern TV, und der YouTube-Kanal des deutschen Rekordmeisters. Die Live-Berichterstattung beginnt jeweils kurz vor dem Anpfiff (18.30 Uhr).

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel des FCB gegen FC Rottach-Egern im TV und Livestream? - Liveticker bei SPOX

SPOX wird das Testspiel des FC Bayern München in Rottach-Egern in einem ausführlichen Liveticker begleiten. Bei uns bleibt Ihr immer auf dem Laufenden.

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel des FCB gegen FC Rottach-Egern im TV und Livestream? - die wichtigsten Infos

Paarung: FC Bayern München vs. FC Rottach-Egern

FC Bayern München vs. FC Rottach-Egern Ort: Rottach-Egern, Tegernsee

Rottach-Egern, Tegernsee Datum: 18.07.2023

18.07.2023 Uhrzeit: 18:30 Uhr

18:30 Uhr Wettbewerb: Testspiel

Testspiel TV-Übertragung: keine

keine Livestream: FC Bayern TV und YouTube

FC Bayern München, Sommer-Fahrplan: Die wichtigsten Termine