FC Bayern München: David de Gea soll nächster Torhüter-Kandidat beim FCB sein

David de Gea soll laut Bild auf der Transferliste des FC Bayern München stehen. Demnach will der FCB mit dem Spieler Kontakt aufnehmen, um dessen Bereitschaft zu einem Wechsel abzuklopfen.

Der 32-Jährige stand 545 Spiele für Manchester United im Kasten, doch nachdem er sich mit den Red Devils nicht auf einen neuen Vertrag einigen konnte, ist der Spanier derzeit vereinslos.

De Gea ist bei weitem nicht der einzige Kandidat, der in diesen Tagen beim FC Bayern gehandelt wird. So waren zuletzt auch David Raya vom FC Brentford, Giorgi Mamardashvili vom FC Valencia, Kamil Grabara vom FC Kopenhagen, Dominik Kotarski von PAOK Saloniki, Yassine Bounou vom FC Sevilla, Thomas Strakosha vom FC Brentford und Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim in der Verlosung.

Hier lest Ihr einen Text, weshalb der FC Bayern dadurch in einem Torhüter-Dilemma steckt.