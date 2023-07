FC Bayern München: Bastian Schweinsteiger zweifelt an Eric Maxim Choupo-Moting

Bayern-Legende Bastian Schweinsteiger ist der Meinung, dass Eric Maxim Choupo-Moting nicht die Stammbesetzung für die Sturmzentrale beim FCB sein kann.

"Bayern sucht einen richtigen Stürmer wie Robert Lewandowski. Eric Maxim Choupo-Moting ist nicht gut genug für Bayern München, er ist eher die B-Lösung", betonte Schweinsteiger, der von 2002 bis 2015 insgesamt 500 Pflichtspiele für den FCB absolvierte, bei talkSPORT.

Nach dem Abgang von Lewandowski zum FC Barcelona im Sommer 2022 war Choupo-Moting über große Teile der abgelaufenen Saison Stürmer Nummer eins bei den Bayern. Der Vertrag des 34-Jährigen in München ist noch bis 2024 datiert.

Derweil betonte Schweinsteiger, dass er eine im Raum stehende Verpflichtung von Tottenham-Star Harry Kane begrüßen würde.

"Ich denke, er würde gut zu uns passen", so der Weltmeister von 2014. Kane müsse "sich fragen, ob er in seinem Leben und in seiner Karriere als Fußballspieler einen Titel gewinnen will. Ich weiß, dass er ein Mensch ist, der gerne seine Familie und Freunde um sich hat, und München ist der beste Ort dafür."