FC Bayern: Vertragslaufzeit und Gehalt - neue Details zum möglichen Wechsel von Harry Kane

Der mögliche Wechsel von Harry Kane von Tottenham Hotspur zum FC Bayern zieht sich wie Kaugummi. Nun sind neue Details zur Vertragslaufzeit und zum Gehalt aufgetaucht, das dem Stürmer anscheinend geboten wird.

Wie die Sport Bild berichtet, wollen die Münchner den 29-jährigen Engländer mindestens vier, eventuell sogar fünf Jahre vertraglich an sich binden. Außerdem soll Kane mindestens etwas mehr als 20 Millionen Euro pro Saison kassieren.

Wie lange sich der Poker um den Kapitän der englischen Nationalmannschaft noch hinzieht, ist offen. Tottenham soll bereits zwei Angebote abgelehnt haben, offenbar sind die Bayern aktuell dabei, eine dritte Offerte vorzubereiten.

Spurs-Boss Daniel Levy fordert Medienberichten zufolge eine Ablöse von 115 Millionen Euro für Kane, der FCB wolle die 100-Millionen-Euro-Grenze allerdings nicht überschreiten.

Sicher scheint: Kane hat dem deutschen Rekordmeister wohl eine Zusage für einen Wechsel nach Deutschland gegeben, eine Verlängerung seines bis 2024 laufenden Vertrages beim Klub aus London soll er abgelehnt haben.

Kane: Postecoglou fordert baldige Entscheidung

Kane befindet sich aktuell mit Tottenham auf einer Australien- und Asienreise. Sein Trainer Ange Postecoglou machte deutlich, dass er sich eine baldige Entscheidung wünscht. "Wir wollen es nicht zu lange machen. Ich glaube nicht, dass das für irgendjemanden gut ist. Ich glaube nicht, dass es gut für Harry ist, ich glaube nicht, dass es gut für den Verein ist", sagte der 57-Jährige.

Kane spielt seit 2004 für die Spurs, wurde im Laufe der Jahre allerdings an Leyton Orient, FC Millwall, Norwich City und Leicester City verliehen. In der vergangenen Saison kam der Angreifer für Tottenham in 49 Pflichtspielen zum Einsatz. Seine Ausbeute: 32 Tore und fünf Vorlagen.

© getty Wechselt Harry Kane zum FC Bayern?

