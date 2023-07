FC Bayern - Dietmar Hamann mit erneuter Kritik an Kahn und Salihamdizic: "Zu verkrampft und zu verbissen"

TV-Experte Didi Hamann hat die Ex-Vorstände des FC Bayern, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic, erneut scharf kritisiert. Der neue Sportdirektor Christoph Freund hingegen erntete Lob.

Dietmar Hamann fehlte es bei Bayerns Ex-Bossen Oliver Kahn und Hasan Salihamdizic an Lockerheit. "Alles in den vergangenen ein, zwei Jahren zu verkrampft und zu verbissen", sagte der 49-Jährige in seiner Sky-Kolumne.

"Wenn du nicht diese Lockerheit und diesen Spaß an der Arbeit und am Sport hast, dann wird auch die Leistung darunter leiden", konstatierte Hamann, der schon des Öfteren den FC Bayern und dessen ehemalige Führungsriege kritisiert hatte.

Der neue Sportdirektor Christoph Freund, welcher zuvor bei RB Salzburg gearbeitet hatte, sei Hamann zufolge ein Sympathieträger und soll diese Entspanntheit beim deutschen Rekordmeister zurückbringen.

Der TV-Experte glaubt an einen Umschwung unter Freund und lobt seine Qualitäten auf dem Transfermarkt: "Dass er ein sehr kompetenter Mann ist und gute Transfers in den vergangenen Jahren getätigt hat, hat ja jeder mitbekommen."