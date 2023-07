FC Bayern stellt Kim Min-Jae vor: "Ein absolut rundes Paket"

Der FC Bayern hat am Freitag seinen Neuzugang Kim Min-Jae offiziell vorgestellt. "Ich habe Min-Jae als einen unglaublich disziplinierten und höflichen jungen Mann kennengelernt", sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen.

Und Dreesen weiter: "Er hat sich in unterschiedlichen Ligen durchgesetzt. Insbesondere in Italien bei Napoli, wer im Land des Defensivfußballs als bester Verteidiger ausgezeichnet wird, muss sein Handwerk verstehen. Wir haben jemanden gefunden, der uns in der Innenverteidigung weiterbringt, der ein 1A-Auge hat, eine gute Mentalität. Es ist ein absolut rundes Paket."

"Ich habe es gerne, dass ich Min-Jae auf dem Trikot habe, aber die Fans sollen mich gerne Kim rufen", meinte der südkoreanische Innenverteidiger. Der 26-Jährige stellte klar, dass er für Thomas Tuchel flexibel einsetzbar ist: "Er hat mit mir gesprochen, warum ich zum FC Bayern passe. Wenn wir mit einer Dreierkette spielen, spiele ich in der Dreierkette, wenn wir mit einer Viererkette spielen, spiele ich in der Viererkette, wenn der Trainer mich links aufstellt, spiele ich links, wenn der Trainer mich rechts aufstellt, spiele ich rechts."

Kim Min-Jae über ehemalige Bayern-Verteidiger mit der Nummer 3:

"Ich habe mal so durchgeschaut, wer hier alles die Nummer 3 getragen hat und möchte mich gut in diese Kette eingliedern."

Kim über Gespräche mit Thomas Tuchel

Kim Min-Jae über die Kommunikation im Team:

"Grundsätzlich kommunizieren wir auf Englisch, aber mein Ziel ist es, schnell Deutsch zu lernen."

Kim Min-Jae über Südkoreaner in der Bundesliga und Neapels starke Abwehr:

"Ich hatte wegen dem Militärdienst keine Zeit, mich mit anderen Koreanern über einen Wechsel nach Deutschland auszutauschen. In Neapel haben alle beim Verteidigen mitgemacht. Wir haben den Titel nach 33 Jahren gewonnen, haben immer alles gegeben. Jetzt bin ich ein FC Bayern-Spieler. Wichtig ist, dass ich den Fußball spielen kann, den der Trainer von mir erwartet."

Kim Min-Jae über seinen Pflichtwehrdienst in Südkorea:

"Wir wurden so erzogen, dass es wichtig, das Land zu verteidigen und ich habe Sachen fernab des Fußballs gelernt, mit Waffen geschossen und bin mit 25kg schweren Rucksäcken marschiert."

Jan-Christian Dreesen über den neuen Sportdirektor Christoph Freund:

"Wir freuen uns, dass wir mit Christoph Freund einen neuen Kollegen haben, der uns neben Thomas Tuchel und Marco Neppe verstärkt. Mit seiner Erfahrung und seiner inneren Einstellung wird er uns guttun. Ich halte es für die Zukunft für eine gute Entscheidung."

Jan-Christian Dreesen über Kims Wert für die Asien-Reise:

"Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Min-Jae ist in Südkorea jetzt schon eine Legende und Südkorea und Japan sind nah beieinander, weshalb sein Status auch nach Japan übergeht und das kann bestimmt von Vorteil sein. Min-Jae ist ein Spieler, der in Korea heute schon eine Legende ist und einen sehr guten Ruf hat. Ich freue mich sehr, dass auch Min-Jaes Eltern uns bei einem Spiel besuchen wird. Min-Jae hat im gesamten asiatischen Raum einen hervorragenden Ruf."

Kim Min-Jae darüber, woher der Spitzname "Monster" kommt:

"Es hat sich so in Südkorea eingebürgert, dass sie mich Monster nennen."

Kim Min-Jae über sein Image als Monster auf dem Feld:

"Ich will dieses Image in Deutschland bestätigen."

Kim Min-Jae über seine höfliche Art und was das auf dem Platz ausmacht:

"Ich bin ein höflicher Mensch, aber auf dem Feld gebe ich immer alles. Die Umstellung auf dem Platz ist mir noch nie schwergefallen. Ich will auf dem Platz ein Leader sein und kämpfen."

Jan-Christian Dreesen über Müllers Verpassen der Asien-Reise

"Thomas ist einer, der immer alles gibt auf dem Platz. Thomas hat Hüftprobleme und wir haben gemeinsam mit den Ärzten entschieden, dass es aus sportlicher Sicht besser ist, wenn Thomas zuhause bleibt und nicht mit nach Asien reist. Natürlich hätte uns Thomas aus Marketing-Sicht und kommerziell auf der Reise gutgetan. Aber der sportliche Teil steht beim FC Bayern im Vordergrund, wir wollen einen gesunden Thomas und verzichten deshalb darauf, ihn mitzunehmen."

Jan-Christian Dreesen über möglichen Mane-Abgang:

"Er ist Teil unseres Teams, aber ich würde jetzt ungern einzelne Spieler kommentieren. Aber es kann sich bis Ende der Transferperiode noch etwas tun."

Kim Min-Jae darüber, wie er genannt werden will:

"Ich habe es gerne, dass ich Min-Jae auf dem Trikot habe, aber die Fans sollen mich gerne Kim rufen."

Kim Min-Jae über seine ersten Eindrücke bei den Bayern:

"Die Spieler, die Trainer und auch der CEO Jan-Christian Dreesen haben sich sehr gut um mich gekümmert. Ich fühle mich wohl und freue mich auf die Herausforderung."

