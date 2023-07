FC Bayern München: Kuriose Maßnahme bei Testspiel-Gegner Kawasaki Frontale

Kawasaki Frontale hat beim Testspiel gegen den FC Bayern München eine kuriose Maßnahme getroffen. Den Spielern wurden Halsbänder umgelegt.

Weil Konrad Laimer in der 25. Minute behandelt werden musste, nutzten die Spieler die Unterbrechung für eine kurze Trinkpause. Plötzlich legte der Betreuer von dem japanischen Erstligisten seinen Spielern Halsbänder um.

Das hat einen einfachen Grund: Die Bänder dienen zur Kühlung, sie sollen bei den hohen Temperaturen in Tokio für Erfrischung sorgen.

Noch am späten Abend zeigte das Thermometer knapp unter 30 Grad an, außerdem ist die Luftfeuchtigkeit deutlich höher als beispielsweise in Deutschland.

