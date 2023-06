FC Bayern München verpflichtet australisches Torwart-Talent

Der FC Bayern München hat das 17-jährige Torwart-Talent Anthony Pavlesic aus Australien verpflichtet. Der Kapitän der australischen U17-Nationalmannschaft mit kroatischen Wurzeln kommt aus dem Nachwuchs der Central Coast Mariners und ist in München zunächst für die A-Jugend eingeplant.

"Anthony hat bei uns im Februar ein zweiwöchiges Probetraining absolviert und einen bleibenden Eindruck hinterlassen", sagte Torwartkoordinator Tom Starke. "Wir haben ihn im Anschluss weiterhin sehr intensiv verfolgt und für uns beschlossen, dass das Gesamtpaket passend ist. Er ist ein sehr positiver Typ, der für sein Alter bereits sehr reif auftritt und alle körperlichen Voraussetzungen mitbringt."

Pavlesic absolvierte in der vergangenen Saison drei Partien für die Reservemannschaft der Mariners in der zweitklassigen National Premier League. Außerdem stand er auch schon im Kader der Profis, die sich den Meistertitel sicherten.

Erst am Samstag verkündete der FC Bayern die Vertragsverlängerung mit dem gleichaltrigen Max Schmitt bis 2026. Der letztjährige Stammkeeper der B-Jugend kürte sich mit der deutschen U17-Nationalmannschaft zuletzt zum Europameister.

"Max hat seine Qualitäten in der abgelaufenen Saison regelmäßig unter Beweis gestellt und war maßgeblich am Erfolg der deutschen Nationalmannschaft bei der U17-EM beteiligt. Wir sind gespannt auf seine weitere Entwicklung und freuen uns sehr, dass er auch in Zukunft bei unseren Mannschaften im Tor stehen wird", sagte Halil Altintop, Sportlicher Leiter am FC Bayern Campus.