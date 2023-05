FC Bayern: Heidi Klum spricht sich für Rauswurf von Hasan Salihamidzic aus

Für Fußball-"Expertin" Heidi Klum ist klar: Diese Bayern-Niederlage muss Konsequenzen haben. Die Mode-Ikone verfolgte die 1:3 (1:0)-Pleite der Münchner im Titelkampf gegen RB Leipzig auf der VIP-Tribüne und fällte danach ein hartes Urteil.

"Eigentlich müsste der Hasan gehen!", meinte Klum in Richtung Sportvorstand Salihamidzic und ergänzte schnippisch: "Ups, hab' ich das jetzt gesagt?! Oh, sorry!"

Klum (49) verfolgte das Topspiel an der Seite ihres Ehemanns Tom Kaulitz (33), eines glühenden Bayern-Fans, und teilte mehrere Kurz-Videos mit ihren fast elf Millionen Followern auf Instagram.

Nach Schlusspfiff drehte Klum einen Clip vom rund 30 Meter entfernt stehenden Münchner Vorstandschef Oliver Kahn und sagte: "Oh, da steht er, der Oli Kahn. Ich find' ja, er ist der Richtige für das ganze Ding."

Doch auch Klum scheint nicht an eine Zukunft des umstrittenen Bosses zu glauben, der schon bei der Aufsichtsratssitzung am 30. Mai abberufen werden könnte. "Sehen wir den jetzt zum letzten Mal?", fragte sie: "Ich weiß ja nicht." Danach stürzte sie sich mit Tom ins Münchner Nachtleben.