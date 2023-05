FC Bayern hofft offenbar auf Chelsea-Angebot für Sadio Mané

Beim FC Bayern hoffen die Verantwortlichen laut eines Berichts des britischen Express, dass der FC Chelsea im Sommer ein Angebot für Sadio Mané abgibt.

Der Senegalese absolviert eine durchwachsene erste Saison in München und könnte den Klub laut diverser Medien bereits nach dieser Spielzeit wieder verlassen.

Chelsea hat unter dem neuen Besitzer Todd Boehly in den vergangenen beiden Transferperioden massiv investiert und will im Sommer wohl noch einen neuen Stürmer verpflichten. Ob Linksaußen Mané aber in das Profil passt, darf bezweifelt werden.

Dennoch sind die Hoffnungen der Bayern-Bosse nicht unbegründet. So schreibt der portugiesische Transferexperte Pedro Almeida, dass es am vergangenen Wochenende erste Gespräche zwischen den Vereinen wegen Mané gegeben habe. Die Londoner seien laut ihm aktuell die "Favoriten", wenn es um einen möglichen Transfer im Sommer geht.

Mané wechselte 2022 für 32 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool zu den Bayern. Dort steht der 31-Jährige bisher bei 36 Einsätzen, in denen er 12 Tore erzielte und 5 Assists lieferte. Sein Vertrag an der Säbener Straße läuft noch bis 2025.

© getty Sadio Mané wurde beim FC Bayern bislang nicht nur erhofften Verstärkung.

Mané, der in den letzten Wochen vor allem mit seiner Handgreiflichkeit gegen Leroy Sané für Schlagzeilen sorgte, wurde in den vergangenen Tagen auch bei der AS Rom als Neuzugang gehandelt.