FC Bayern München: Oliver Kahn erklärt Schwächephase von Sadio Mané

Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn hat die Gründe für Sadio Manés anhaltende Schwächephase genannt und dem Sommer-Neuzugang den Rücken gestärkt.

"Sadio sucht sich selbst beim FC Bayern", sagte Kahn am Sonntag in der Sendung Sky90 über den Senegalesen.

Mané kommt in der laufenden Saison auf elf Tore und fünf Assists in 29 Pflichtspielen. Schon vor seiner Entzündung im Wadenbeinköpfchen, die ihn kurz vor der WM zu einer langen Pause zwang, war er den hohen Erwartungen nicht gerecht geworden. Seit seiner Rückkehr gelang ihm in sechs Einsätzen lediglich eine Torvorlage.

Der 30-Jährige hätte laut Kahn Schwierigkeiten mit der "Qualität" des Konkurrenzkampfes in München: "Das kennt er so nicht. Das war er auch bei Liverpool nicht gewöhnt."

Dennoch traut Kahn dem Angreifer eine deutliche Leistungssteigerung zu. "Wir hoffen, dass er sich früher oder später durchsetzt", erklärte er: "Er kriegt alle Unterstützung von uns und vom Trainer. Vielleicht zeigt er es uns demnächst."

Mané war zur neuen Spielzeit für 32 Millionen Euro (plus Bonuszahlungen) vom FC Liverpool zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Für die Reds erzielte er 120 Tore (48 Assists) in 269 Spielen.