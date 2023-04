FC Bayern München - Markus Babbel schießt gegen Julian Nagelsmann: "Kindisch und dumm"

Markus Babbel, langjähriger Spieler beim FC Bayern München, hat in der ran Bundesliga Webshow gegen Ex-FCB-Trainer Julian Nagelsmann vom Leder gezogen.

"Ich hatte nicht das Gefühl, dass er dazulernen will. Er hat gesagt, dass er so ist, wie er ist - und wenn es einem nicht passt, muss er Konsequenzen ziehen. So was ist dumm. Du musst doch als Trainer des FC Bayern tagtäglich versuchen, dazuzulernen", sagte der 50-Jährige.

Babbel habe bei vielen Dingen "nur den Kopf geschüttelt". Er merkte, "dass der FC Bayern für Julian Nagelsmann im Moment noch eine Nummer zu groß ist. Da ist er einfach zu kindisch", sagte Babbel.

Der heutige Trainer, der seit Anfang 2020 ohne Job ist, störte sich vor allem an der kurzen Reise Nagelsmanns ins Zillertal: "Was macht denn ein Trainer, nachdem es nicht so rund läuft und du gerade mit einer Niederlage nach Hause kommst, beim Skifahren? Das hat mich verwundert. Und dann sollen Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic ins Zillertal fahren und ihn besuchen? Wo kommen wir denn da hin? Als ich das gehört habe, hätte es mich fast von der Couch gehauen."

Auch im Streit zwischen Lothar Matthäus und den Bayern-Verantwortlichen bezog Babbel klar Position. "Oliver Kahn fand ich da Weltklasse. So kennt man den FC Bayern", sagte der Europameister von 1996 hinsichtlich des Wortgefechts zwischen Kahn und Matthäus am Samstag bei Sky. "Das ist dieses Mia san mia. Der Verein wird angegriffen und - egal wer es ist -, da wird zurückgeschossen! Ich fand es klasse, wie er da aus den Puschen kam und sich gewehrt hat."

Ohnehin sieht Babbel nicht, dass sich die wohlige Atmosphäre beim FC Bayern wie von Matthäus behauptet ins Gegenteil verkehrt habe. "Diese Kuschel-Atmosphäre gab es beim FC Bayern doch noch nie. Das ist ein hochprofessioneller Fußballklub. Da geht es um Leistung. Und wenn die nicht erbracht wird, gibt es knallharte Entscheidungen. So war der FC Bayern schon immer. Ich weiß nicht, was der Lothar da unter Mia san mia versteht", sagte Babbel.

