FC Bayern München - Kommentar: Mia san Mia? Den FCB-Bossen fehlt die Souveränität

Auch nach dem Sieg gegen den BVB wird beim FC Bayern München weiter die Trennung von Julian Nagelsmann aufgearbeitet. Die FCB-Führung muss aufpassen, dass das Thema nicht vom Wesentlichen ablenkt. Ein Kommentar.

Der FC Bayern setzte ein sportliches Ausrufezeichen, schlug Borussia Dortmund im Spitzenspiel der Bundesliga mit 4:2, zog so am BVB in der Tabelle vorbei und steht nach 26 Spieltagen wieder auf Platz eins. Bestimmendes Thema war danach aber nicht der starke Auftritt der Bayern unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel oder der Stand im Kampf um die Deutsche Meisterschaft.

Sondern die Frage nach dem genauen Ablauf der Trennung zwischen dem Rekordmeister und Trainer Julian Nagelsmann. Ausgelöst wurde die Wiederaufarbeitung der Vorgänge durch einen verbalen Schlagabtausch zwischen Oliver Kahn und Lothar Matthäus vor der Partie bei Sky. Der FCB-Vorstandsvorsitzende hatte dabei deutlich auf die Vorwürfe geantwortet, die Experte Matthäus zuvor in seiner Sky-Kolumne erhoben hatte: Das "familiäre, beschützende Selbstverständnis der Bayern, das 'Mia san Mia'" sei "teilweise mit Füßen getreten" worden.

Zwischenzeitlich gab Nagelsmanns Berateragentur ein Statement heraus, in dem sie den Bayern vorwarf, gar nicht zuerst bei Nagelsmann angerufen zu haben: Man selbst habe sich nach den ersten Medienberichten über die Trennung bei den Bayern-Bossen melden müssen.

Kurz darauf legte Matthäus bei t-online nach und bezichtigte Kahn der Lüge. Kahn antwortete seinerseits am nächsten Morgen via Bild und legte am Nachmittag bei Sky90 nochmal seinen Standpunkt genauer dar. In der Vorwoche hatte Kahn bereits zusammen mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei der Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung von Tuchel den Ablauf aus Bayern-Sicht nacherzählt. Salihamidzic ging am Tag darauf im "Doppelpass" bei Sport1 genauer ins Detail.