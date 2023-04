Am 29. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Mainz 05 und dem FC Bayern München. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr Ihr das Bundesligaspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Tabellenführer FC Bayern München bekommt es heute in der Bundesliga mit Mainz 05 zu tun. Sichert sich das Team von Thomas Tuchel im Meisterschaftsrennen drei wichtige Punkte?

Mainz 05 vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Samstag, den 22. April, empfängt Mainz 05 den FC Bayern München zum Duell in der Bundesliga. Die Partie am 29. Bundesligaspieltag startet um 15.30 Uhr in der Mewa Arena in Mainz.

Mit 59 Zählern thront der FC Bayern München aktuell an der Tabellenspitze der Bundesliga. Der BVB hängt dem Rekordmeister aber weiterhin im Nacken. Am vergangenen Wochenende ließ der FC Bayern München im Kampf um die Meisterschaft wertvolle Punkte liegen, gegen die TSG Hoffenheim kamen die Münchner nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Auch in der Champions League lief es alles andere als nach Plan: durch ein 1:1 im Rückspiel gegen Manchester City flog der FCB aus der Königsklasse.

Mainz 05 spielt in der Bundesliga eine starke Rückrunde. Seit neun Spielen ist die Mannschaft von Trainer Bo Svensson ungeschlagen. 42 Zählern haben die Mainzer nach 28. Spieltagen auf dem Punktekonto - die Europapokalplätze liegen damit in greifbarer Nähe. Bleibt Mainz 05 heute auch gegen den FC Bayern München ungeschlagen?

© getty Bereits zwei Mal verlor Mainz 05 in dieser Saison deutlich gegen den FC Bayern München.

Das dürfte für den heutigen Gastgeber kein leichtes Unterfangen werden. Zweimal trafen die beiden Teams in der laufenden Saison schon aufeinander. Und beide Male musste Mainz 05 eine herbe Klatsche hinnehmen: Am 12. Spieltag schlug der FC Bayern München die Mainzer mit 6:2, im Achtelfinale des DFB-Pokals lautete das Ergebnis 4:0 aus Sicht der Münchner.

Mainz 05 vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die heutigen Spiele im Überblick

Termin Begegnung Anpfiff Sa., 22.04 VfL Bochum vs. VfL Wolfsburg 15.30 Uhr Sa., 22.04 Hertha BSC vs. Werder Bremen 15.30 Uhr Sa., 22.04 TSG Hoffenheim vs. 1. FC Köln 15.30 Uhr Sa., 22.04 Mainz 05 vs. FC Bayern München 15.30 Uhr Sa., 22.04 BVB vs. Eintracht Frankfurt 18.30 Uhr

Mainz 05 vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky zeigt am heutigen Samstag die Partie zwischen dem FC Bayern München und Mainz 05 exklusiv im TV und Livestream. Im Pay-TV seht Ihr die Begegnung live und in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event. Sky beginnt mit seiner Übertragung um 15.15 Uhr. Als Kommentator der Partie fungiert Klaus Veltman.

Die Bundesligapartie am 29. Spieltag könnt Ihr alternativ in der Konferenz verfolgen. Die Konferenz überträgt Sky ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga (HD) und auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

Als Sky-Kunden könnt Ihr das Spiel zwischen Mainz 05 und dem FC Bayern München am heutigen Nachmittag ebenfalls live und vollumfänglich im Livestream verfolgen. Zum einen findet Ihr Euer gesamtes Sky-Angebot in der Sky-Go-App. Mit dem Angebot von WOW seht Ihr die Partie ebenfalls im Stream.

Mainz 05 vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Mainz 05: Zentner - Fernandes, Bell, Hanche-Olsen - Widmer, Barreiro, Kohr, Caci - Stach, Onisiwo - Ajorque

Zentner - Fernandes, Bell, Hanche-Olsen - Widmer, Barreiro, Kohr, Caci - Stach, Onisiwo - Ajorque FC Bayern: Sommer - Joao Cancelo, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sané, Musiala, Coman - Choupo-Moting

© getty Unter Thomas Tuchel läuft es noch nicht für den FC Bayern München.

Mainz 05 vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Das Duell zwischen Mainz 05 und dem FC Bayern München begleitet SPOX für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Bei uns verpasst Ihr nichts von der Action auf dem Feld. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

