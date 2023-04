In der Bundesliga kommt es am heutigen Tag zum Duell zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim. Alle Informationen zu der Übertragung der Begegnung am 28. Spieltag der Bundesliga und wo Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Spitzenreiter FC Bayern München bekommt es in der Bundesliga heute mit der abstiegsbedrohten TSG aus Hoffenheim zu tun. Gewinnt das Team von Thomas Tuchel das Spiel und behauptet damit die Tabellenführung?

FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Samstag, den 15. April, gastiert die TSG Hoffenheim in der Bundesliga beim FC Bayern München. Das Duell am 28. Bundesligaspieltag wird um 15.30 Uhr in der Allianz-Arena in München angepfiffen.

Der FC Bayern München führt die Bundesliga aktuell mit 58 Punkten an. Am vergangenen Wochenende revanchierte sich das Team von Thomas Tuchel für die bittere Pokalpleite gegen den SC Freiburg. Die Freiburger besiegte der FC Bayern München mit 2:1. In der Bundesliga liegt der BVB dem Rekordmeister aus München dennoch weiter dicht auf den Fersen, einen Ausrutscher gegen die TSG Hoffenheim dürfte sich der FC Bayern München kaum erlauben. Gelingt den Bayern heute nach der klaren Champions-League-Pleite unter der Woche gegen Manchester City ein Sieg?

Gegen die TSG Hoffenheim ist der FC Bayern der klare Favorit. Als Tabellenvierzehnter mit 28 Punkten befindet sich das Team von Pellegrino Matarazzo nämlich mittendrin im Abstiegskampf. Durch zuletzt zwei Siege in Folge, unter anderem gegen den direkten Abstiegskontrahenten Schalke 04, verschafften sich die Hoffenheimer ein wenig Luft im Tabellenkeller. In der Allianz-Arena wartet auf die TSG Hoffenheim am heutigen Nachmittag dennoch eine schwere Aufgabe.

Wie verkraftet das Team von Thomas Tuchel die Champions-League-Strapazen?

FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spieltag: 28. Spieltag, Bundesliga

28. Spieltag, Bundesliga Duell: FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim

FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim Datum: 15. April

15. April Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Austragungsort: Allianz-Arena, München

Allianz-Arena, München Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky-Go-App, WOW

Übertragung im Liveticker: SPOX

FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky zeigt heute die Partie zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim live und in voller Länge im Pay-TV und im Livestream. Ab 15.15 Uhr seht Ihr die Begegnung auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD). Für Sky ist Tomi Tomic als Kommentator der Begegnung im Einsatz.

Alternativ überträgt Sky das Spiel zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim in der Samstagskonferenz, zusammen mit den anderen Bundesligaduellen des Tages. Die Konferenz zeigt der Pay-TV-Sender auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und auf Sky Sport Top Event.

Als Sky-Kunden habt Ihr am heutigen Tag wie gewohnt Zugriff auf den Livestream der Partie zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr in der Sky-Go-App oder mit dem Angebot von WOW.

FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Joao Cancelo - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, L. Sané - Gnabry

Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Joao Cancelo - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, L. Sané - Gnabry TSG Hoffenheim: Baumann - Kabak, Brooks, Akpoguma - Kaderabek, Geiger, Angelino - Kramaric, Becker - Bebou, Baumgartner

FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr könnt die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim heute nicht live im TV oder im Livestream verfolgen? Dann seid Ihr hier bei SPOX genau richtig. Wir begleiten für Euch das Bundesligaduell in einem ausführlichen Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Bundesliga: Die Tabelle am 28. Spieltag