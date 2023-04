In der Bundesliga trifft der FC Bayern München am heutigen Sonntag auf Hertha BSC. Die komplette Begegnung am 30. Spieltag könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Aufstellung FC Bayern München Sommer - Mazraoui, Pavard, de Ligt, Joao Cancelo - Goretzka, Kimmich - Coman, Musiala, Mané - Gnabry

FC Bayern München vs. Hertha BSC: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem Patzer des BVB am Freitag kann der FC Bayern München heute mit einem Sieg erneut die Tabellenspitze erklimmen. Schlusslicht Hertha BSC kämpft dagegen im Abstiegskampf ums Überleben. Wird das Team von Thomas Tuchel seiner Favoritenrolle gerecht oder holt die Hertha unter Pal Dardai den ersten Sieg?

Vor Beginn: Das Bundesligaspiel startet heute um 15.30 Uhr in der Allianz Arena in München.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Bayern München und Hertha BSC.

FC Bayern München vs. Hertha BSC: Bundesliga heute im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

FC Bayern München: Sommer - Mazraoui, Pavard, de Ligt, Joao Cancelo - Goretzka, Kimmich - Coman, Musiala, Mané - Gnabry

Hertha BSC:

FC Bayern München vs. Hertha BSC: Bundesliga heute live im TV und Livestream

DAZN überträgt die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Hertha BSC heute exklusiv im TV und Livestream. Im TV seht Ihr die Vorberichte zum Spiel auf DAZN 1 ab 14.45 Uhr.

Das DAZN-Team besteht heute aus Moderatorin Laura Wontorra, dem Experten Michael Ballack sowie dem Reporter Max Siebald. Ab 15.30 Uhr ist Freddy Harder als Kommentator im Einsatz.

Im Livestream zeigt DAZN das Duell zwischen dem FC Bayern München und Hertha BSC live und in voller Länge in der DAZN-App. Den Livestream von DAZN findet Ihr zudem mit Eurem Laptop im Browser. Hier geht es zum Angebot von DAZN.

