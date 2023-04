FC Bayern: "Alles hektisch!" Zverev kritisiert FCB-Bosse um Kahn und Salihamidzic

Nun hat selbst Deutschlands Tennis-Star Alexander Zverev Kritik an den Bossen des FC Bayern geäußert. Der Grund: Die Entlassung von Trainer Julian Nagelsmann.

"Ich hätte da mehr Geduld gehabt. Auch wenn Thomas Tuchel einer der besten Trainer der Welt ist: Sofort Julian Nagelsmann zu feuern, obwohl man in drei Wettbewerben noch dabei ist, weiß ich jetzt nicht", sagte Zverev am Rande der aktuell in München stattfindenden BMW Open zu RTL/ntv.

Der 25-Jährige reihte sich damit in eine große Gruppe von Personen ein, die sich in den vergangenen Tagen kritisch zu den Handlungen der Bayern-Verantwortlichen um den Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic geäußert haben.

"Ich fand das alles so ein bisschen hektisch beim FC Bayern in den letzten Wochen", ergänzte Zverev, der am Mittwochabend beim Viertelfinal-Rückspiel der Champions League des FCB gegen Manchester City im Stadion erwartet wird.

Zverev sprach außerdem über die Attacke von Sadio Mané gegen Leroy Sané. "Gewalt gehört nie dazu. Aber dass man mal ein etwas härteres Gespräch miteinander hat, das finde ich als Sportler auch notwendig nach einem 0:3. Ich finde, dass das die Mannschaft auch näher zusammen bringen kann", so der Hamburger.