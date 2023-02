FC Bayern: Julian Nagelsmann setzt sich offenbar für Verpflichtung von Dani Ceballos ein

Laut Revelo setzt sich Julian Nagelsmann beim FC Bayern München intern für eine Verpflichtung von Real Madrids Mittelfeldspieler Dani Ceballos ein. Demnach sieht der 35-Jährige in dem Spanier einen Spieler, der durch sein spielstarkes Profil eine passende Ergänzung zu Joshua Kimmich und Jamal Musiala wäre.

Weiter heißt es, dass Nagelsmann ein Fan der spanischen Schule wäre und vor allem die Ballbehandlung und Defensivarbeit von Ceballos für das Bayern-Spiel als optimal geeignet ansieht. Die Münchner sollen dem Vernehmen nach aber noch nicht zu dem 26-Jährigen Kontakt aufgenommen haben, außerdem soll dieser an einer Vertragsverlängerung bei Real interessiert sein. Dem Bericht zufolge ist es gut möglich, dass die Madrilenen Ceballos auch ein neues Arbeitspapier vorlegen werden.

Der Vertrag von Ceballos bei Real läuft im kommenden Sommer aus, sollte er also nicht bei den Königlichen verlängern, wäre er ablösefrei auf dem Markt. Unter Carlo Ancelotti kam er auch in der laufenden Saison lange nur unregelmäßig zum Einsatz - das änderte sich aber in den vergangenen Wochen.

In sechs der bisher sieben LaLiga-Spielen im Jahr 2023 stand Ceballos in Reals Startelf und trumpfte mit überzeugenden Leistungen auf. Seinen starken Auftritt beim 2:0 gegen Valencia Anfang Februar honorierten die Fans im Bernabeu sogar mit "Ceballos"-Sprechchören.

Im Januar hatte er im Pokal-Achtelfinale als Joker dafür gesorgt, dass Real einen 0:2-Rückstand bei Villarreal noch in einen 3:2-Erfolg umwandelte - inklusive Vorlage und Siegtor von Ceballos, der dann auch eine Woche später im Viertelfinale gegen Atlético einen Assist zum Weiterkommen beisteuerte.

Aufgrund der mutmaßlichen Verpflichtung von Konrad Laimer scheint es eher unwahrscheinlich, dass die Bayern auch noch Dani Ceballos im Sommer verpflichten werden. Denn mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Ryan Gravenberch und optional Jamal Musiala sind die Münchner im zentralen Mittelfeld bereits jetzt gut besetzt.

Aufgrund der Vertragssituation dürfte der Ex-Arsenal-Star aber trotzdem ein attraktiver Spieler für den deutschen Rekordmeister sein - erst recht, wenn sich Nagelsmann höchstpersönlich um einen Transfer bemühen sollte.