FC Bayern München: Fällt Thomas Müller gegen PSG aus? Nagelsmann gibt Update

Thomas Müller musste gegen den VfL Bochum in der Halbzeitpause wegen Wadenproblemen ausgewechselt werden. Muss der FC Bayern München nun gegen Paris Saint-Germain in der Champions League auf den Weltmeister von 2014 verzichten? Trainer Julian Nagelsmann hat sich nach dem Sieg in der Bundesliga hoffnungsvoll geäußert.

Müller habe "ein bisschen Wadenprobleme" gehabt, sagte der Fußballehrer bei Sky. Er glaube aber, dass es "nichts Schlimmes" sei. Der Angreifer habe ihm die Schmerzen zur Pause signalisiert und hätte nach Angaben von Nagelsmann auch weiterspielen können. Dieser aber habe "kein Risiko" eingehen wollen.

Zuvor hatte Leon Goretzka bereits Witze gemacht. "Ich habe ihn nicht gesprochen", sagte er direkt nach Abpfiff: "Aber ich kenne Thomas' Körper und da mache ich mir keine Sorgen." Müller hatte die 1:0-Führung in einem zähen Spiel besorgt und war einer der Gewinner der Partie. Auf Twitter kündigte er bereits an: "Jetzt voller Fokus aufs Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain." Insofern dürfte ein Einsatz des 33-Jährigen wahrscheinlich sein.