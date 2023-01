FC Bayern München: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann heute im Liveticker

Bayern-Cheftrainer Julian Nagelsmann wird sich am Sonntag ab 11:30 Uhr deutscher Zeit im Trainingslager im katarischen Doha bei einer Pressekonferenz den Fragen der Medien stellen. SPOX begleitet für euch alle Aussagen des FCB-Coaches im Liveticker.

FC Bayern München: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann im Liveticker - vor Beginn

Vor Beginn: Fragen wird es bestimmt auch zur Personalie Yann Sommer geben und wie nach der Absage von Borussia Mönchengladbach das weitere Vorgehen aussieht.

Vor Beginn: Außerdem könnte Julian Nagelsmann Auskunft über den aktuellen Zeitplan einer Rückkehr von Noussair Mazraoui geben. Der Rechtsverteidiger hatte sich bei der Weltmeisterschaft in Katar mit dem Coronavirus infiziert und leidet in der Folge an einer milden Entzündung des Herzbeutels.

Vor Beginn: Am heutigen Sonntag wird auch Marcel Sabitzer in Doha erwartet. Der Mittelfeldmann konnte wegen eines grippalen Infekts nicht am Freitag mit der Mannschaft anreisen.

Vor Beginn: Zuletzt gab es einiges an Durcheinander im Trainingslager. Ein überflutetes Trainingsgelände sowie ein rauchender Kabel-Kasten störten den Trainingsablauf der Bayern jedoch nicht.

Vor Beginn: Nagelsmann und seine Mannschaft befinden sich derzeit im Trainingslager in Doha. Bereits am Freitag reiste der FCB in die Hauptstadt Katars. Sechs Tage verweilen sie in der Aspire Academy, bevor es für die finalen Rückrunden-Vorbereitungen wieder zurück nach Deutschland geht. Den gesasmten Winterfahrplan des FC Bayern findet ihr hier.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker für die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann, Trainer des FC Bayern München. Los geht's um 11:30 Uhr.

FC Bayern München: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann im Livestream

Alternativ zu unserem Liveticker bietet der FC Bayern auch einen kostenlosen Livestream an. Diesen findet ihr direkt beim FC Bayern.

