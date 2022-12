FC Bayern: Stefan Effenberg mit scharfer Kritik an Manuel Neuer nach Verletzung

Bayern-Legende Stefan Effenberg hat Manuel Neuer nach dessen Verletzung bei einer Ski-Wanderung für dessen Leichtsinn kritisiert. Dafür müssten nun der FC Bayern und die gesamte Führungsriege des FC Bayern um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic die Konsequenzen tragen.

"Neuers Ausfall ist eine Riesenbaustelle, die sie schließen müssen. Er hat die Ziele des FC Bayern fahrlässig in Gefahr gebracht. Für die Verantwortlichen um Hasan Salihamidzic und Kahn ist das nicht weniger als die größte Herausforderung, seit sie im Amt sind, weil die Verletzung unvorhergesehen kam. Da müssen sie jetzt schnell die passenden Antworten geben", schrieb Effenberg in seiner t-online-Kolumne.

Neuer zog sich im Urlaub eine Fraktur des rechten Unterschenkels zu und wird 2022/23 nicht mehr für den deutschen Rekordmeister auflaufen können. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hatte den deutschen Nationalspielern nach dem frühen WM-Aus Sonderurlaub gewährt, den der Keeper zu einem verhängnisvollen Ausflug in die Berge genutzt hatte.

Generell würden die Ausfälle von Neuer, Lucas Hernández und Sadio Mané die Münchner laut Effenberg "vor große Probleme" stellen. "Ihre Saisonziele sind damit gefährdet." Er nannte den FCB folglich auch einen "der großen Verlierer der WM. Fast alle Spieler kommen enttäuscht aus Katar zurück: Die Deutschen sowieso, aber auch die Franzosen, die das Finale auf tragische Art und Weise verloren haben. Das tut Bayern München schon extrem weh, auch psychologisch. All das wird noch lange in den Klamotten hängenbleiben." Nagelsmann sei als Psychologe gefragt, die "Herkulesaufgabe" erfordere "viel Fingerspitzengefühl".

Außerdem blickte Effenberg auf die Vorsaison der Münchner zurück, die vom Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen Villarreal getrübt wurde. "Die Verantwortlichen sind damit sehr selbstkritisch umgegangen und haben klar gesagt, dass sich so etwas nicht wiederholen darf. Sie wissen, welche - auch taktischen - Fehler sie gemacht haben. Wenn du gegen so einen Gegner ausscheidest, wirft das insgesamt ein schlechtes Licht auf die Bilanz, die "unterm Strich doch eine enttäuschende" sei. "In der neuen Spielzeit ist das klare Ziel, den einen oder anderen Titel mehr zu holen. Daran wird wiederum Julian Nagelsmann gemessen."