FC Bayern angeblich an Dean Huijsen von Juventus Turin interessiert

Der FC Bayern ist angeblich an Dean Huijsen von Juventus Turin interessiert. Das berichtet der Transferexperte Fabrizio Romano.

Laut Romano haben die Münchner den 17-jährigen Innenverteidiger "fest im Blick". Der deutsche Rekordmeister verfolgt demnach die Entwicklung des Niederländers bereits seit einiger Zeit.

Huijsen wechselte 2021 aus der Jugend des FC Malaga nach Turin, wo er seit Juli 2022 für die U19 von Juventus zum Einsatz kommt.

In der laufenden Saison stand Huijsen in der Primavera 1 und der Youth League in 14 Partien auf dem Platz und erzielte bereits sechs Tore. Sein Vertrag bei Juve läuft bis 2024.

Wie Romano weiter berichtet, ist auch der FC Barcelona am Youngster dran. Bereits vor seinem Wechsel zur Alten Dame soll dem niederländischen U-Nationalspieler ein Angebot von Real Madrid vorgelegen haben.

Aufgrund des großen Interesses an Huijsen arbeitet Juve offenbar an einer Vertragsverlängerung. Gespräche mit seinem Berater sollen zeitnah stattfinden.