FC Bayern: Alphonso Davies zum vierten Mal als Kanadas Fußballer des Jahres ausgezeichnet

Große Ehre für Alphonso Davies: Der Außenverteidiger des FC Bayern München wurde zum vierten Mal in seiner Karriere als Kanadas Fußballer des Jahres ausgezeichnet.

2018 wurde Davies diese Ehre zum ersten Mal zuteil, auch 2020 und 2021 gewann der 22-Jährige den vom kanadischen Fußballverband vergebenen Award.

Davies hatte bei der WM in Katar Geschichte geschrieben, als er im zweiten Gruppenspiel gegen Kroatien (1:4) das erste Tor für Kanada bei einer WM erzielte. Davies hatte schon in der ersten Minute sein Team in Führung gebracht, es war sein 13. Tor im Trikot der kanadischen Nationalmannschaft. Insgesamt bestritt Davies 36 Länderspiele.

Für Kanada war es nach 36 Jahren die zweite WM-Teilnahme. Damals schied das Team punkt- und torlos in der Vorrunde aus. Bei der diesjährigen Endrunde lief es für Davies und Co. nur unwesentlich besser. Mit einem Torverhältnis von 2:7 war ebenfalls schon in der Gruppenphase Schluss.

Davies wechselte im Januar 2019 für zehn Millionen Euro von den Vancouver Whitecaps zum FC Bayern. In bislang 134 Pflichtspielen erzielte er sechs Treffer.