FC Bayern München: Lucas Hernández erfolgreich in Innsbruck operiert

Bayern Münchens französischer Abwehrspieler Lucas Hernández ist nach seinem im WM-Auftaktspiel gegen Australien erlittenen Kreuzbandriss am Donnerstag in Innsbruck operiert worden. Das teilte der FC Bayern am späten Donnerstagabend mit.

Der durch Professor Christian Fink vorgenommene Eingriff sei erfolgreich verlaufen, Hernández werde seine Reha in den nächsten Tagen in München aufnehmen, heißt es in dem Statement.

Hernández wird mutmaßlich bis zum Saisonende ausfallen. Für Titelverteidiger Frankreich ist die Verletzung des Weltmeisters von 2018 ein herber Schlag.

Nationalcoach Didier Deschamps muss bereits auf Torjäger Karim Benzema verzichten. Außerdem fehlen Paul Pogba, der Leipziger Christopher Nkunku, N'Golo Kanté und Presnel Kimpembe.