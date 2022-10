FC Bayern - Oliver Kahn lobt und tadelt FCB-Stars: "Unbedingt abstellen"

Oliver Kahn hat die Spieler des FC Bayern für die bisherigen Leistungen in der Champions League gelobt. Eine Sache stört den Vorstandsvorsitzenden der Münchner aber gewaltig.

"Vier Spiele, vier Siege und vorzeitig im Achtelfinale! Ein Kompliment an die Mannschaft, in dieser Gruppe war das nicht selbstverständlich", schrieb Kahn bei Twitter.

Nach den beiden 2:0-Siegen zum Auftakt bei Inter Mailand und in der Allianz Arena gegen den FC Barcelona gewannen die Münchner zuletzt auch zwei Mal ungefährdet gegen Viktoria Pilsen (5:0 und 4:2). Der deutsche Rekordmeister hat 12 Punkte auf dem Konto und kann maximal noch von Inter eingeholt werden.

Allerdings missfiel Kahn auch beim Auftritt in Tschechien am Mittwoch eine Sache. "Nach einer furiosen ersten Hälfte haben wir den Gegner wieder zurück ins Spiel kommen lassen. Das müssen wir unbedingt abstellen", so der 53-Jährige.

Die Bayern hatten in Pilsen bereits zur Halbzeit mit 4:0 geführt und im zweiten Durchgang noch zwei Tore kassiert. Es war nicht die erste Nachlässigkeit in dieser Saison. Am vergangenen Samstag verspielten die Münchner beispielsweise bei Borussia Dortmund eine 2:0-Führung und mussten sich am Ende mit einem 2:2 begnügen.