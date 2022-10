Der FC Bayern München empfängt am heutigen Abend den SC Freiburg zum Duell. Wo Ihr die Partie des 10. Spieltags der Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung des Topspiels, erfahrt Ihr hier.

Zum Abschluss des 10. Spieltags der Bundesliga duellieren sich heute der FC Bayern München und der SC Freiburg. Die beiden Teams trennen aktuell nur zwei Zähler in der Tabelle. Welche Mannschaft hat nach der Begegnung die Nase vorn?

FC Bayern München vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Das Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern München und dem SC Freiburg findet am heutigen Sonntagabend, den 16. Oktober, um 19.30 Uhr statt. Als Austragungsort des Topspiels dient die Allianz-Arena in München.

Für den FC Bayern München verlief die vergangene Woche erfolgreich, aber mit durchaus gemischten Gefühlen ab. In der Bundesliga musste sich der Rekordmeister am 9. Spieltag, trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung gegen den BVB, schlussendlich mit einem Unentschieden begnügen. Ähnlich furios begann der FC Bayern München unter dem Woche in der Champions League gegen Viktoria Pilsen. Nach einer 4:0-Führung zur Pause ließen die Bayern Viktoria Pilsen wieder ins Spiel - die Partie endete 4:2 aus Sicht des FC Bayern München, der sich damit vorzeitig für das Achtelfinale der Champions League qualifizierte.

© getty Mit einem Sieg kann der FC Bayern München heute am SC Freiburg in der Tabelle vorbeiziehen.

Diese beiden Spiele zeigten aber auch, dass das Team von Julian Nagelsmann die Zügel zuweilen zu locker lässt. Nachlässigkeiten wie gegen den BVB oder Viktoria Pilsen sollte sich der FC Bayern München am heutigen Abend gegen den SC Freiburg nicht leisten, wenn der Rekordmeister die Partie gewinnen möchte.

Das wird keinesfalls leicht gegen den heutigen Gegner aus Freiburg. Der SC ist nämlich hervorragend in diese Saison gestartet und befindet sich aktuell zwei Zähler vor dem FC Bayern München in der Tabelle. Mit der Europapokalbelastung kam das Team von Christian Streich zuletzt gut zurecht, auch wenn der SC Freiburg am vergangenen Wochenende in der Liga nicht über ein 2:2 gegen Hertha BSC hinaus kam. Der SC Freiburg ist seit der Partie gegen den BVB am 2. Spieltag in der Bundesliga ungeschlagen und damit in direkter Schlagdistanz zum ersten Platz in der Tabelle. Wer kann heute das Topspiel am Abend für sich entscheiden?

FC Bayern München vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Musiala, L. Sané - T. Müller, Mané

Neuer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Musiala, L. Sané - T. Müller, Mané SC Freiburg: Flekken - Sildillia, Ginter, Lienhart, Günter - M. Eggestein, Höfler - Doan, Höler, Grifo - Gregoritsch

FC Bayern München vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die heutigen Duelle in der Übersicht

Datum Heim Auswärts Anstoß Sonntag, 13.10 1. FC Köln FC Augsburg 15.30 Uhr Sonntag, 13.10 Union Berlin BVB 17.30 Uhr Sonntag, 13.10 FC Bayern München SC Freiburg 19.30 Uhr

FC Bayern München vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt am heutigen Sonntagabend die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und dem Sc Freiburg live und in voller Länge im TV und Livestream. Der Sender besitzt in dieser Saison nämlich die exklusiven Übertragungsrechte alle Bundesligapartien am Freitag und Sonntag. DAZN beginnt mit den Vorberichten zum Spiel um 18.45 Uhr. Um 19.30 Uhr startet die Partie in München.

Im TV überträgt DAZN heute das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem SC Freiburg auf DAZN 1. Das DAZN-Team besteht aus Moderatorin Laura Wontorra, Kommentator Uli Hebel, Experte Sandro Wagner und Reporter Max Siebald.

© getty Bleibt der SC Freiburg heute auch im achten Bundesligaspiel in Folge ungeschlagen?

Im Livestream könnt Ihr am heutigen Abend das Duell zwischen dem FC Bayern München und dem SC Freiburg ebenfalls verfolgen. Den Livestream des Spiels findet Ihr in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser.

FC Bayern München vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

FC Bayern München vs. SC Freiburg könnt Ihr am heutigen Abend hier bei SPOX im Liveticker erleben. Bei uns bleibt Ihr über das Spielgeschehen immer auf dem Laufenden. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

