FC Bayern München - Jahreshauptversammlung 2022: Datum, Uhrzeit, Ort, Teilnehmer, Übertragung im TV und Livestream

Seine alljährliche Jahreshauptversammlung hält der FC Bayern München am 15. Oktober ab. Hier erhaltet Ihr alle Informationen zu der Veranstaltung und erfahrt, wo Ihr die Jahreshauptveranstaltung des Rekordmeisters live im TV und Livestream sehen könnt.

Auch in diesem Jahr wirft die Fußballwelt in Deutschland ein genaues Auge auf die Jahreshauptversammlung des FC Bayern München. Die Veranstaltung sorgte in den vergangenen Jahren für einige Kontroversen. 2021 endete die Jahreshauptversammlung des Vereins im Chaos.

Vor allem das Katar-Sponsoring des Rekordmeisters sorgte bei den Mitgliedern für Unmut. Das Thema Katar könnte auch in diesem Jahr bei der Veranstaltung behandelt werden, nicht zuletzt durch die kontroversen Aussagen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß vor wenigen Wochen.

FC Bayern München - Jahreshauptversammlung 2022: Datum, Uhrzeit, Ort, Teilnehmer

Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern München findet am Samstag, den 15. Oktober, statt. Als Austragungsort der Veranstaltung dient der Audi Dome im Münchner Stadtbezirk Sendling-Westpark, der Spielstätte des Basketball-Teams des FC Bayern München. Der Beginn der Jahreshauptversammlung ist für 18.00 Uhr terminiert, der Einlass der Mitglieder erfolgt ab 15.00 Uhr.

© getty Uli Hoeneß sorgte zuletzt mit Aussagen zu der WM in Katar für Aufsehen. Diese nahmen einigen Bayern-Anhängern mit Unmut zur Kenntnis.

Bei der Jahreshauptversammlung kommt es zum Treffen zwischen den Mitgliedern des FC Bayern München und den Personen des Vorstands und des Präsidiums. Der Zutritt zur Jahreshauptversammlung ist jedem Mitglied des FC Bayern München erlaubt, der ein Jahr Mitglied des FC Bayern oder seit dem 01.01.2022 Mitglied des Vereins und gleichzeitig volljährig ist. Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern München findet in diesem Jahr an einem Samstag statt. Grund dafür ist die Terminierung des Bundesligaspiels gegen den SC Freiburg, das erst am 16. Oktober ausgetragen wird.

Für den aktuellen Präsidenten des FC Bayern München, Herbert Hainer, ist der 15. Oktober ein wichtiger Tag. Er stellt sich nämlich im Rahmen der Jahreshauptversammlung als Präsident des FC Bayern München zur Wiederwahl. Der Verwaltungsbeirat des FC Bayern München hat ihn, zusammen mit dem 1. Vizepräsidenten Professor Dr. Dieter Mayer und dem 2. Vizepräsidenten Walter Mennekes, für eine zweite Amtszeit nominiert.

© getty Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern München, stellt sich am 15. Oktober im Rahmen der Jahreshauptversammlung zur Wiederwahl.

FC Bayern München - Jahreshauptversammlung 2022: Übertragung im TV und Livestream

Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern München könnt Ihr am 15. Oktober live und in voller Länge verfolgen. Im TV überträgt an diesem Samstag kein Sender die Veranstaltung live. Der FC Bayern München selbst bietet Euch jedoch die Option, die Jahreshauptversammlung im Livestream live und vollumfänglich zu sehen.

Den Livestream der Jahreshauptversammlung findet Ihr zum einen auf der Homepage des FC Bayern München. Aber auch auf dem Youtube-Kanal und der Facebook-Seite des Rekordmeisters könnt Ihr den Livestream der Veranstaltung verfolgen.

FC Bayern München - Jahreshauptversammlung 2022: Die Tagesordnung