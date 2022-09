Karl-Heinz Rummenigge: Hasan Salihamidzic hat FC Bayern "von Ballast" befreit

Der langjährige Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat die Macher des FC Bayern um Sportvorstand Hasan Salihamidzic vor allem für die jüngsten Verkäufe gelobt.

"Bayern München hat in diesem Jahr sehr klug am Transfermarkt agiert. Ich finde, sie haben interessante Spieler verpflichtet. Und sie haben sich von manchem Ballast endlich getrennt", sagte Rummenigge der Süddeutschen Zeitung.

Neben Robert Lewandowski (für 45 Millionen Euro zum FC Barcelona) gaben die Münchner auch Tanguy Nianzou (16 Millionen Euro, FC Sevilla), Marc Roca (12 Millionen Euro, Leeds United), Chris Richards (12 Millionen Euro, Crystal Palace), Omar Richards (8,5 Millionen Euro, Nottingham Forest) und Joshua Zirkzee (8,5 Millionen Euro, FC Bologna) für gutes Geld ab.

"Viele Spieler, die in der Vergangenheit eingekauft wurden, haben keine Rolle im Kader gespielt. Dann musst du dich spätestens nach zwei Jahren von ihnen trennen. Diesmal ist es sogar gelungen, sie gut zu verkaufen", sagte Rummenigge.

Mit Blick auf den Transfermarkt im Allgemeinen bekommt der 66-Jährige folgenden Eindruck: "Wenn du kaufst, kriegst du als Manager Beifall, wenn du verkaufst, kriegst du einen Tritt in den Hintern. Aber es braucht eine Balance."

Rummenigge: Nun liegt es an Nagelsmann

Beim FC Bayern habe diese Balance gestimmt, wofür vor allem Salihamidzic verantwortlich war. "Der Hasan ist genug gescholten worden in der Vergangenheit, dieses Jahr hat das wirklich alles funktioniert", lobte Rummenigge.

Nun liege es an Trainer Julian Nagelsmann, aus einem Kader voller Top-Spieler ein Ensemble zu machen und es so zu orchestrieren, dass eine gute Stimmung in der Mannschaft herrscht.

© imago images Karl-Heinz Rummenigge hat Hasan Salihamidzic gelobt.

FC Bayern: Rummenigge ein "Rosinenpicker"

Rummenigge selbst mischt sich nach eigenen Angaben in keinster Weise mehr in die Arbeit von Salihamidzic und Vorstand Oliver Kahn ein. Er habe "komplett losgelassen", meinte der frühere Stürmer.

"Ich will auch nicht Oliver Kahn anrufen und ihm etwas empfehlen, das ist nicht meine Art. Das war von Anfang an mein Ziel und ich bin froh, dass ich es geschafft habe", so Rummenigge.

Er schaue sich nicht einmal mehr alle Heimspiele im Stadion an: "Ich bin da fast ein Rosinenpicker geworden."

FC Bayern München: Die bisherigen Spiele in der Bundesliga