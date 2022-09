FC Bayern München: Warum spielen Matthijs de Ligt, Serge Gnabry und Noussair Mazraoui mit Bandagen an der Hand?

Dem ein oder anderen Fan des FC Bayern dürfte beim Spiel gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende etwas aufgefallen sein: gleich vier Spieler trugen Bandagen an ihren Händen. Die Ursachen dafür erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Kurz vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Barcelona gibt es für Anhänger und Anhängerinnen des FC Bayern sicherlich Auftritte, die mehr Zuversicht wecken, als das 2:2-Unentschieden am vergangenen Wochenende gegen den VfB Stuttgart. Neben der Leistung des Rekordmeisters könnte vor allem Sorge bereiten, dass vier Akteure, nämlich Matthijs de Ligt, Serge Gnabry, Mathys Tel und Noussair Mazraoui, bandagierte Hände hatten.

Was es damit auf sich hat, erfahrt Ihr in diesem Artikel - ebenso wie weitere Infos zum Duell mit Barça.

FC Bayern München: Warum spielen Matthijs de Ligt, Serge Gnabry, Mathys Tel und Noussair Mazraoui mit Bandagen an der Hand?

Die gute und offensichtliche Nachricht vorweg: keiner der Verbände hält die Spieler davon ab, gegen den FC Barcelona aufzulaufen - bei Mathys Tal hat er nicht einmal etwas mit einer Verletzung zu tun. Der frisch gebackene jüngste Bundesliga-Torschütze des FC Bayern trägt die Bandage laut Informationen von Sport1 lediglich als Glücksbringer. Aus rein medizinischer Sicht wäre sie also nicht nötig.

Bei den anderen drei Akteuren sieht die Situation ein wenig anders aus. So hatte sich de Ligt bereits vor dem 7:0-Sieg über Aufsteiger VfL Bochum im Training einen Bänderriss in der Hand zugezogen, der geschient werden musste. Aufgrund der Schiene zieht sich sein Verband von der Hand bis über den halben Unterarm hoch, genauso wie bei Gnabry. Der Offensivmann hatte gegen den VfL Wolfsburg eine Knochensplitterung im Handgelenk erlitten, auch diese musste geschient werden. In der Startelf standen die beiden zuletzt dennoch.

Vermutlich am schnellsten dürfte Mazraoui seinen Verband wieder loswerden. Was genau er sich eingehandelt hat, ist unklar, jedoch ist offenbar keine Schiene notwendig.

© getty Serge Gnabry ist einer von vier Bayern-Spielern mit bandagierter Hand.

Champions League, FC Bayern vs. FC Barcelona im Livestream bei Amazon Prime - Die Infos im Überblick

Event: 2. Spieltag, Champions League

2. Spieltag, Champions League Partie: FC Bayern München vs. FC Barcelona

FC Bayern München vs. FC Barcelona Datum: 13. September 2022

13. September 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Austragungsort: Allianz Arena

Allianz Arena Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: Amazon Prime Video

Übertragung im Liveticker: SPOX

Champions League: FC Bayern vs. FC Barcelona im TV und Livestream

Fast alle Gruppenspiele werden live und in voller Länge bei DAZN gezeigt - die Partie der Bayern gegen Barca stellt allerdings eine Ausnahme dar. Der Grund: jeweils ein Dienstagsspiel darf sich Amazon Prime Video auswählen, in dieser Woche ist das die Begegnung des deutschen Rekordmeisters. Auf DAZN könnt Ihr die Rückkehr von Robert Lewandowski also nur in der Konferenz sehen.

In voller Länge wird sie lediglich bei Amazon Prime Video gezeigt. Hier fängt die Übertragung bereits eine Stunde vor dem Anpfiff, also um 20 Uhr, mit der Vorberichterstattung an - anschließend kommentieren Jonas Friedrich und Experte Benedikt Höwedes das Geschehen auf dem Feld.

Ein Abonnement von Amazon Prime ist kostenpflichtig, monatlich werden dafür 8,99 Euro (Monatsabo) oder ca. 7,50 Euro (Jahresabo) fällig. Zuvor könnt Ihr aber auch unverbindlich ein 30-tägiges Probeabonnement abschließen. Kündigt Ihr es nicht innerhalb der 30 Tage, verlängert sich das Abo monatlich.

© getty Der FC Bayern trifft in der Champions League auf Robert Lewandowski und den FC Barcelona.

FC Bayern München, Champions League: Das Spiel gegen den FC Barcelona im Liveticker

Wenn Ihr die Begegnung nicht in voller Länge sehen könnt, aber trotzdem über alle Entwicklungen im Bilde sein möchtet, schaut doch einfach mal in unserem Liveticker vorbei. Wir tickern das gesamte Spiel mit, sodass Ihr keine Aktion verpassen müsst.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Bayern und dem FC Barcelona.

Champions League, FC Bayern vs. FC Barcelona: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Pavard, De Ligt, Hernández, Davies - Kimmich, Sabitzer - Sané, Musiala - Müller, Mané

Neuer - Pavard, De Ligt, Hernández, Davies - Kimmich, Sabitzer - Sané, Musiala - Müller, Mané FC Barcelona: Ter Stegen - Bellerín, Koundé, Garcia, Marcos Alonso - Busquets - Gavi, Pedri - Raphinha, Lewandowski, Dembelé

Champions League, 2. Spieltag: Die Gruppe C im Überblick

Nach dem ersten Spieltag haben sowohl der FC Bayern als auch der FC Barcelona drei Zähler auf ihrem Konto. Bei der Partie am Dienstag geht es also um die Tabellenführung.