FC Bayern - News und Gerüchte: Konrad Laimer spricht über gescheiterten Wechsel nach München

Konrad Laimer hat sich zum gescheiterten Wechsel nach München geäußert. Derweil verzögert sich Nagelsmanns neuer Trainingsplatz und der FC Bayern tritt gegen Union Berlin an. Die News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern - News: Konrad Laimer spricht über geplatzten Wechsel nach München

Der FC Bayern war in diesem Transferfenster stark an Mittelfeldspieler Konrad Laimer von RB Leipzig interessiert, doch aus einem Wechsel ist bekanntlich nichts geworden. Nun äußerte sich der Österreicher erstmals zum gescheiterten Transfer.

Im Gespräch mit Bild erklärte Laimer, dass er sich mit dem Verbleib in Leipzig abgefunden habe: "So ist Fußball. Ich habe diesen Sommer viele Gespräche geführt, hier bei RB intern und auch viel mit meiner Familie und meiner Freundin. Schlussendlich hat es am Ende nicht funktioniert."

Laimer ergänzte: "Es bringt jetzt auch nichts, da rumzumeckern. Ich bin fünf Jahre hier, jetzt wird es ein sechstes Jahr, alles ist gut. Ich weiß, wie ich mit der ganzen Geschichte umgehen soll und auch muss."

Warum er aber überhaupt einen Wechsel zum FC Bayern in Erwägung gezogen hat, sagte Laimer ebenso deutlich: "Nach fünf Jahren kommt dann vielleicht der Punkt, wo man sagt, man braucht eine neue Herausforderung. So war es bei mir diesen Sommer. Ich hätte gerne mal was Neues probiert, aber das ist ja keine Entscheidung gegen Leipzig."

Nun hat Laimer noch ein Jahr Vertrag in Leipzig, anschließend ist er im kommenden Sommer ablösefrei. Einen längeren Verbleib allerdings wollte er dann doch nicht ausschließen: "Mal schauen, was das Jahr bringt. Wie gesagt, jetzt will ich erst mal eine erfolgreiche Saison spielen. Ich traue dem Kader sehr viel zu, auch die Bayern herauszufordern. Aber dafür brauchen wir Konstanz und durch unseren Start hängen wir schon hinterher."

FC Bayern - News: Probleme beim Bau des neuen Trainingsplatzes

Seit ein paar Wochen ist bekannt, dass der FC Bayern für Trainer Julian Nagelsmann einen neuen Trainingsplatz für Geheimtrainings in Zentrum des Geländes an der Säbener Straße baut. Dieser sollte Ende August fertiggestellt werden, doch daraus wurde nichts.

Wie Bild berichtet, hat dies einen simplen Grund: Lieferengpässe! Wie viele Normalbürger dieser Tage auf allen Ebenen erleben, können bestimmte Dinge derzeit nur schwer geliefert werden. Dazu zählt offenbar auch der blickdichte Vorhang, der Späher abhalten soll. Und - ganz wichtig - die riesige Videoleinwand, die am Platz für Analysen montiert werden soll.

Wann diese zwei zentralen Komponenten des neuen Platzes da sein werden, ist offenbar noch unklar.

FC Bayern heute gegen Union Berlin ohne zwei

Der FC Bayern trifft am heutigen Samstag am 5. Spieltag der Bundesliga bei Union Berlin an der Alten Försterei an. Nicht mit dabei sein werden zwei Profis, wie Trainer Julian Nagelsmann am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spieltag verkündete.

Fehlen werden Abwehrspieler Bouna Sarr, den immer noch Knieprobleme plagen, und Sturmjuwel Mathys Tel. Der Franzose zog sich beim DFB-Pokalspiel bei Viktoria Köln unter der Woche eine Kapselverletzung am Sprunggelenk zu. Zuvor hatte er sein erstes Tor für die Münchner beim 5:0-Sieg erzielt. Laut Nagelsmann werde Tel aber vermutlich schon am Mittwoch zum Champions-League-Auftakt bei Inter Mailand wieder mitwirken können.

FC Bayern gegen Union Berlin heute live im TV und Livestream

Der FC Bayern trifft am heutigen Samstag in der Bundesliga auf Union Berlin. Wer nicht in der Hauptstadt vor Ort sein kann, kann sich das Spiel aber im TV anschauen.

Pay-TV-Sender sky zeigt das Spiel auf den Kanälen sky Sport Bundesliga 2 und sky Sport Bundesliga UHD ab 15.15 Uhr. Zudem bietet der Sender die Partie auch im Livestream an. Abonnenten nutzen dafür sky Go, wer kein Abo hat, kann auf den kostenpflichtigen Streamingservice WOW zurückgreifen.

FC Bayern München: Die ersten Spiele in der Bundesliga