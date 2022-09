FC Bayern - Kritik von Lothar Matthäus: "Es fehlen die Typen"

Lothar Matthäus hat nach dem schwachen Start des FC Bayern in die Bundesliga-Saison Kritik geübt. Dem Rekordmeister fehle es an Persönlichkeiten, monierte der Rekordnationalspieler.

"Früher waren diese Kerle bei den Bayern - und nicht nur ein Müller, Neuer und vielleicht noch Kimmich. Früher hatten sie diese Typen auf jeder Position", sagte Matthäus in der Sendung Sky90.

"Heute haben sie talentierte, schnelle und trickreiche Spieler", erklärte der 61-Jährige weiter, aber: "Wenn es mal nicht läuft, fehlen diese Typen im Großen. Das trägt dazu bei, solche Spiele nicht über die Zeit bringen zu können."

Der FC Bayern ist zuletzt in drei Liga-Spielen in Folge nicht über ein Remis hinausgekommen. Einem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach folgte ein 1:1 bei Union Berlin und ein 2:2 am Samstag gegen den VfB Stuttgart. Für die Münchner ist es mit 12 Punkten aus sechs Spielen der schlechteste Saisonstart seit 12 Jahren.

Gegen den VfB kassierte das Team von Trainer Julian Nagelsmann den Ausgleich erst in der Nachspielzeit. "Zum Schluss darf keiner den Ball mehr kontrolliert in den Sechzehner spielen. Da muss einer hingehen, aggressiv und gierig sein", kritisierte Matthäus.

Bayern belegt hinter Union Berlin und dem SC Freiburg lediglich Rang drei. In der Champions League gewann der Rekordmeister dagegen seine Auftaktpartie bei Inter Mailand (2:0). Weiter geht es am Dienstag gegen den FC Barcelona (21 Uhr), in der Bundesliga geht es am Samstag zum FC Augsburg (15.30 Uhr).