FC Bayern - Joshua Kimmich für Dietmar Hamann kein Sechser: "Hat noch nie anders gespielt"

Der ehemalige Nationalspieler Dietmar Hamann hat sich zur Debatte um Joshua Kimmichs Position beim FC Bayern und in der deutschen Nationalmannschaft geäußert. Der TV-Experte forderte ein Umdenken des defensiven Mittelfeldspielers.

"Ein Sechser ist er für mich nicht. Der Kimmich hat noch nie anders gespielt", sagte Hamann im Bild-Podcast "Bayern Insider" und fügte an: "Bei den Bayern geht das manchmal unter, wenn man seine Position nicht hält, weil sie einfach so dominant sind in der Bundesliga. In der Champions League wird das häufiger mal bestraft."

Zuletzt hatte sich die Kritik an Kimmich gemehrt, wonach dieser zu häufig seine defensive Rolle vernachlässigen würde und sich zu viel in die Offensive einschalten würde. Einige Experten, darunter Markus Babbel, stellten die These auf, dass dieses Verhalten auch zu Gegentoren beim deutschen Rekordmeister und in der Nationalmannschaft führen würde.

Laut Hamann sei Kimmich schlichtweg "kein defensiv denkender Spieler, das war er auch noch nie." Das beschreibe auch ein anderer Umstand sehr gut, erklärte die Liverpool-Legende: "Ich kenne auch nur wenige Sechser, die Freistöße und Ecken schießen. Er sieht sich selbst als offensiv denkenden Spieler. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt anders spielt als es schon vor ein oder zwei Jahren der Fall war."

Hamann riet FCB-Coach Julian Nagelsmann und auch Bundestrainer Hansi Flick, Kimmich nahezulegen, dass er seine Spielweise überdenkt. "Das Einfachste wäre, ihm zu sagen, dass er die Position zu halten und sich für den Erfolg der Mannschaft zurückzunehmen hat", sagte er: "Ich glaube, das kann er. Deswegen wird er trotzdem kein defensiv denkender Spieler sein, aber das wäre ein Fortschritt."

Nagelsmann selbst stärkte Kimmich am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor der Partie gegen Bayer Leverkusen (20.30 Uhr im Liveticker) den Rücken. Der 27-Jährige sei "ein wichtiger Spieler für uns und die Nationalmannschaft. Er genießt mein volles Vertrauen. Er weiß, was ich von ihm verlange und was ich sehen möchte."