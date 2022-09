FC Bayern: Alles rund um das Wiesn-Trikot 2022 - Wann wird es getragen? Wo kriegt ihr es? Was kostet es? Warum wird es getragen?

Der FC Bayern München hat das traditionelle Wiesn-Trikot des Jahres 2022 veröffentlicht. Wir verraten euch alles, was ihr rund ums neue Oktoberfest-Outfit des FCB wissen müsst.

Nach zwei Jahren Pause findet die Wiesn in München wieder statt. Pünktlich zum Oktoberfest hat der FC Bayern München auch wieder ein spezielles Jersey veröffentlicht.

Das diesjährige Wiesn-Trikot kommt in einem bordeaux-roten Grundton daher und hat goldene Akzente gesetzt. Die Designelemente des Trikots selbst sind identisch mit dem Auswärtstrikot der aktuellen Saison. Dazu gibt es Wiesn-übliche Verzierungen wie einen Lorbeerkranz um das Logo des FC Bayern München oder eine Edelweißblume im Nackenbereich. Auch diese sind in Gold gehalten.

Sowohl das FC Bayern München Logo mit Lorbeerkranz als auch die Edelweißblume sind gestickt. Bis auf das ebenfalls gestickte adidas-Logo sind alle Designelemente und Werbelogos gedruckt. Das Telekom-Werbelogo besteht, anders als auf dem normalen Trikot, nur aus einem T mit jeweils einen Punkte rechts und links, dafür befindet es sich mittig auf dem Trikot.

FC Bayern München: Wann wird das Wiesn-Trikot 2022 getragen?

Der FC Bayern trägt das Wiesn-Trikot traditionell zu einem Heimspiel zur Oktoberfest-Zeit, also im September. Daher wird das Trikot vermutlich am 30.09.2022 (20:30 Uhr) beim Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen zu sehen sein, wenn Thomas Müller und Co damit in der Allianz Arena auflaufen.

© FC Bayern München Der FC Bayern München hat das traditionelle Wiesn-Trikot des Jahres 2022 vorgestellt.

FC Bayern München: Wo bekomme ich das Wiesn-Trikot? Was kostet es?

Das FC Bayern Wiesn-Trikot ist ausschließlich für Mitglieder des FC Bayern München e. V. verfügbar. Pro Vereinsmitglied kann außerdem nur ein einziges Exemplar bestellt werden.

Der FCB verkauft das Wiesn-Trikot im eigenen Onlineshop. Das Trikot besteht aus drei Teilen: Dem eigentlichen Trikot, einer passenden Hose sowie passenden Stutzen. Das Trikot gibt es in drei unterschiedlichen Ausführungen: Das normale Trikot, eine Kinder-Version sowie eine auf Damen zugeschnittene Passform.

Das normale Trikot kostet 89,95 Euro. Die Trikotbeflockung kostet 10,00 Euro extra bei einem Mannschafts- oder "12. Mann-"Flock. Wollt ihr eine persönliche Beflockung mit eigener Nummer, kostet es 15 Euro zusätzlich. Das gesamte Paket mit Trikot, Hose, Stutzen und persönlicher Beflockung kostet euch 157,85 Euro.

Die Einzelpreise liegen bei:

FC Bayern Trikot Wiesn 22/23 - 89,95€

FC Bayern Kinder Trikot Wiesn 22/23 - 69,95€

FC Bayern Damen Trikot Wiesn 22/23 - 89,95€

FC Bayern Short Wiesn 22/23 - 44,95€

FC Bayern Stutzen Wiesn 22/23 - 22,95€

TSV 1860 München und EHC Red Bull München - Welche anderen Wiesn-Trikots gibt es 2022?

Der Stadtrivale TSV 1860 München hat ebenfalls ein Wiesn-Trikot für die Saison 2022/23 veröffentlicht. Das Löwen-Trikot hat die Grundfarbe grün mit weißen Ärmeln. Das Wiesn-Trikot besitzt am Ärmelsaum eine Brezel-Kette in Herzenform. Das Herz-Brezn Muster ist ebenfalls in der Hauptfarbe grün gehalten, sodass es sich vom weißen Ärmel absetzt. Zusätzlich ist eine einzelne Herz-Brezn am unteren Rand des Trikots auf der rechten Seite zu sehen, diesmal in weiß auf dem grünen Haupttrikot. Oben auf der Brust ist das Logo des Münchner Kindl zu sehen, die offizielle Wappenfigur der Stadt München.

1860 München wird am Freitag den 16.09.2022 (19 Uhr) beim Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue mit dem Trikot auflaufen. Zu kaufen gibt es das Trikot im Löwen Fanshop des TSV 1860 München. Für denselben Preis wie das Trikot des FC Bayern München von 89,95 Euro könnt ihr es bestellen. Anders als beim FCB verkaufen die Löwen nur das Trikot und nur in einer Ausführung. Die TSV 1860 Merchandising GmbH unterstützt mit einem Teil der Einnahmen aus dem Wiesn-Trikot die Familie des verstorbenen Löwenfans Moritz.

© TSV 1860 München & EHC Red Bull München Auch TSV 1860 München (links) und EHC Red Bull München (rechts) haben 2022 ein Wiesn-Trikot.

Beim Eishockey wird es ebenfalls ein Wiesn-Trikot geben. Der EHC Red Bull München, der ursprünglich mit der Idee eines eigenen Trikots zum Oktoberfest angefangen hatte, verkauft eine blau-weiß-gestreifte Tracht mit einem aufgedruckten Lebkuchenherz zentral auf dem Trikot. Inmitten des Lebkuchenherzens prangt das Sponsorenlogo. Das Vereinswappen ist über dem Lebkuchenherz zu finden. Am unteren Trikotrand deutet das Trikot eine Lederhosen an, die mit blauen und gelben Blumen sowie mehreren Knöpfen verziert ist.

Das EHC Wiesn-Trikot ist das günstigste aus der Reihe. Nur 69,95 Euro müsst ihr für das Wiesn-Trikot 22/23 bezahlen. Auch die Beflockung eines Namens - egal ob eines Spielers oder einer individualisierten Beflockung - ist kostenlos. Zu kaufen ist das Trikot im Red Bull Shop des offiziellen Sponsors.

Welche früheren Wiesn-Trikots des FC Bayern München gab es?

Zum dritten Mal präsentieren die Bayern ein Sondertrikot zur Wiesn. Das erste Mal lief man in der Saison 2013/14 in einem Wiesn-Sondertrikot auf.

Im vergangenen Jahr 2021 wurde die Idee dann erneut aufgenommen, um an das aufgrund der Corona-Pandemie abgesagte Fest zu erinnern und "die Wartezeit bis zur Wiesn 2022 zu verkürzen", hieß es damals in einer Pressemeldung des Vereins.

© getty Der FC Bayern lief 2021 mit einem dunkelgrünen (links) und 2013 mit einem weißen (rechts) Wiesn-Sondertrikot auf

Was ist die Wiesn? Wann findet sie statt?

Die Wiesn ist das weltweit größte Volksfest. Es findet als bayerischer Brauch schon seit dem frühen 19. Jahrhundert statt. Ursprünglich war das Oktoberfest eine Feierlichkeit zu Ehren der Hochzeit von Kronprinz Ludwig von Bayern und Prinzessin Therese, die sich am 12. Oktober 1810 vermählten. In der Folge fanden viele einzelne Feste in und um München statt. Das eigentliche Event auf dem Festplatz der Stadt München war damals ein Pferderennen, das fünf Tage nach der Hochzeit, also am 17. Oktober 1810, stattfand. Den Namen bekam die "Wiesn" von der Theresienwiese, die als Festplatz für das traditionelle Fest in München genutzt wird.

Heutzutage ist die Wiesn ein riesiges Volksfest, das von der Stadtverwaltung München veranstaltet wird. Millionen von Besuchern versammeln sich dort jährlich aus allen Ländern der Welt, um zusammen zu Feiern, Alkohol zu trinken, zu singen und zu tanzen. Bis 18 Uhr darf in den Festzelten ausschließlich Blasmusik gespielt werden, die einen gewissen Lärmpegel nicht übersteigt. Erst danach beginnt das, was sich viele unter dem Oktoberfest vorstellen: Schlager- und Popmusik, die laut durch die Zelte schallt.

Die 187. Wiesn im Jahr 2022 findet in München zwischen dem 17. September 2022 und dem 3. Oktober 2022 auf der Theresienwiese statt. Dafür stehen 17 große und 21 kleine Festzelte bereit. Unter der Woche ist das Fest in den großen Zelten von 10 Uhr bis 23:30 Uhr geöffnet, jedoch werden nur bis 22:30 Uhr Getränke ausgeschenkt und Musik gespielt. In den kleinen Zelten darf bis 23:00 Uhr ausgeschenkt werden, Schluss ist jedoch ebenfalls um 23:30 Uhr. An Wochenenden sowie Feiertagen beginnt das Fest eine Stunde früher. Einzelne Zelte sind möglicherweise länger geöffnet.

