Leon Goretzka nach Eingriff am Knie zurück im Bayern-Training

Leon Goretzka ist ins Mannschaftstraining des Tabellenführers Bayern München zurückgekehrt. Wie der Rekordmeister am Freitag mitteilte, sei der Mittelfeldspieler mit Applaus von seinen Mannschaftskollegen auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße empfangen worden.

Goretzka hatte sich Mitte Juli einem Eingriff am Knie unterzogen und arbeitet seitdem an seinem Comeback. Mit der Rückkehr ins Teamtraining folge nun der nächste wichtige Schritt. Für das Spitzenspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag ist er jedoch noch keine Option.

Schon in der vergangenen Saison war der 27-Jährige immer wieder mit Knieproblemen ausgefallen. Nach der Operation war von sechs bis acht Wochen Pause die Rede gewesen.

Auch ohne Goretzka ist das Team von Trainer Julian Nagelsmann souverän in die Saison gestartet - mit einem Bundesligarekord von neun Punkten und 15:1 Toren nach drei Spieltagen.