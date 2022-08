FC Bayern München: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen Viktoria Köln heute im Liveticker

Für den FC Bayern München steht die erste Englische Woche der neuen Spielzeit an. Bevor es am Mittwoch in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Viktoria Köln geht, stellt sich Trainer Julian Nagelsmann den Fragen der Journalisten. SPOX begleitet die Pressekonferenz im Liveticker.

FC Bayern: Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal jetzt im Liveticker

Julian Nagelsmann hat Platz genommen, es kann losgehen.

Vor Beginn: Für den Bayern-Gegner Viktoria Köln ist das Duell mit dem FCB "das größte Spiel unserer Vereinsgeschichte", wie Sportvorstand Franz Wunderlich in einem Interview mit RevierSport erklärte. Der Drittligist wird für die Partie ins Rhein-Energie-Stadion ausweichen, die Arena ist mit 50.000 Zuschauern ausverkauft.

Vor Beginn: Die Münchner können durchaus zufrieden sein mit ihrem Saisonstart. Im Supercup und in der Bundesliga feierte der deutsche Rekordmeister zunächst vier teils deutliche Siege, bevor Gladbach zum Stolperstein wurde (1:1). Folgt gegen die Viktoria im Pokal nun die große Rotation im Kader, um die Stammkräfte zu schonen?

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker der heutigen Pressekonferenz des FC Bayern. Vor dem DFB-Pokalspiel gegen Viktoria Köln spricht FCB-Trainer Julian Nagelsmann über die anstehende Aufgabe. Ab 12 Uhr geht es los.

FC Bayern: Warum startet der FCB verspätet in den DFB-Pokal?

Zwar ist ein Großteil der ersten Runde des DFB-Pokals bereits gespielt, Bayern und Leipzig müssen aber mit Verspätung ran. Grund ist der parallel zum DFB-Pokal Ende Juli ausgetragene Supercup, in dem die beiden Teams als deutscher Meister (FCB) und Pokalsieger (Leipzig) antreten durften.

Als Nachholtermin wurde der 30. und 31. August ausgewählt. Am Dienstag trifft Leipzig im DFB-Pokal auf Ottensen, am Mittwoch sind dann die Bayern gegen Viktoria Köln dran. Anpfiff der beiden Spiele ist jeweils um 20.46 Uhr.

FC Bayern München: Der Saisonstart im Überblick