Der FC Bayern München startet am heutigen Freitagabend gegen Eintracht Frankfurt in die neue Bundesliga-Saison - allerdings definitiv ohne Kingsley Coman, der jedoch nicht verletzungsbedingt fehlt. SPOX erklärt: Darum fehlt Coman.

Der Europa-League-Sieger gegen den deutschen Meister: Die Bundesliga hält zu ihrem Auftakt in die Saison 2022/23 einen echten Leckerbissen bereit.

Am heutigen Freitag, den 5. August duellieren sich Eintracht Frankfurt und der FC Bayern München Deutsche Bank Park, der Anpfiff der Begegnung, des 1. Spieltags und der neuen Spielzeit ertönt dort um 20.30 Uhr.

FC Bayern München: Darum darf Kingsley Coman heute gegen Eintracht Frankfurt nicht spielen

Was im Vorfeld des Aufeinandertreffens bereits feststeht: Die Münchner werden auf jeden Fall ohne Kingsley Coman antreten müssen. Der französische Angreifer fehlt der Mannschaft von Julian Nagelsmann allerdings nicht, weil er beispielsweise verletzt ist oder sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Vielmehr hat Coman noch eine Sperre aus der vergangenen Saison zu verbüßen.

© getty Kingsley Coman fehlt dem FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt.

Am 33. Spieltag wurde er gegen den VfB Stuttgart mit einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen, vom Sportgericht des DFB folglich für insgesamt drei Spiele gesperrt. Eine Partie sah die Nummer 11 des FCB dementsprechend schon in der zurückliegenden Spielzeit zu, zwei weitere Begegnungen kommen in der neuen jetzt hinzu. Das sind demzufolge ebenjenes Kräftemessen mit der Frankfurter Eintracht sowie das Duell mit dem VfL Wolfsburg am 14. August in der Allianz Arena (17.30 Uhr).

Den DFL Supercup gegen RB Leipzig durfte Coman zwischenzeitlich absolvieren. Der Flügelstürmer wurde in der 60. Minute eingewechselt, ein Tor oder eine Vorlage steuerte er dem 5:3-Erfolg nicht bei.

Trotz all der Qualität von Coman wird Nagelsmann den Ausfall gut auffangen können, von Anfang an hätte er ihn womöglich ohnehin nicht aufgestellt. Gegen Leipzig stürmten Thomas Müller, Jamal Musiala und Serge Gnabry gemeinsam mit Star-Neuzugang Sadio Mane, in Frankfurt dürfte sich an der offensiven Besetzung kaum etwas verändern. Auf der Ersatzbank stünde den Bayern dann auch noch ein Leroy Sane zur Verfügung.

Eintracht Frankfurt - FC Bayern München: Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Toure, Tuta, Ndicka - Knauff, Sow, Rode, Kostic - Kamada, Götze - Lindström

Trapp - Toure, Tuta, Ndicka - Knauff, Sow, Rode, Kostic - Kamada, Götze - Lindström FC Bayern München: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Sabitzer, Kimmich - Müller, Musiala - Gnabry, Mane

Bundesliga 2022/23: Duelle zum Auftakt am 1. Spieltag