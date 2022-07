FC Bayern: Sadio Mane kündigt Auftritt als "großer Sänger" an

Sadio Mane hat angekündigt, beim für Neuzugänge beim FC Bayern obligatorischen Ständchen groß auftrumpfen zu wollen. "Ich werde zuhause nochmal nachdenken und den besten Song auswählen, um als großer Sänger vor den Jungs aufzutreten", sagte Mane in einem auf der Bayern-Homepage veröffentlichten Interview.

Er habe gleich mehrere Lieder im "Repertoire", erklärte der 30-Jährige weiter. Musikalisch wurde bei den Bayern in der Vergangenheit einiges geboten.

Serge Gnabry und Leon Goretzka sangen bei ihrem Einstand 2018 beispielsweise den Klassiker "Follow Me" von Uncle Kracker. Alphonso Davies glänzte 2019 mit Dolly Partons Ballade "I will always love you".

Insgesamt fühlt sich Mane, der vom FC Liverpool nach München gewechselt ist und einen Vertrag bis 2025 unterschrieb, bislang in seiner neuen Umgebung äußerst wohl.

"Als ich noch in Salzburg gelebt habe, war ich häufiger in München. Die Menschen sind sehr respektvoll und nett. Das hat mich sehr beeindruckt und spielt eine wichtige Rolle für mich. Die Leute haben mich willkommen geheißen, insbesondere hier im Verein, das hat mir nochmal einen Motivationsschub gegeben", sagte der Senegalese.