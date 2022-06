Sadio Mane: Neuer Superstar des FC Bayern könnte Afrikas Fußballer des Jahres werden

Sadio Mane könnte als Spieler des FC Bayern seinen ersten Titel schon sehr bald feiern, ohne ein einziges Spiel für den Rekordmeister absolviert zu haben. Der Senegalese gilt als Favorit bei der Wahl zu Afrikas Fußballers des Jahres.

Sadio Mane geht nach seinen herausragenden Leistungen im Nationalteam Senegals beim Afrika Cup als Favorit in die Wahl zu Afrikas Fußballer des Jahres. Der Sieger wird am 21. Juli bei einem Event in Marokko bekanntgegeben.

"Das ist ein individueller Titel und es gibt viele gute Spieler. Wir werden sehen, wer die Auszeichnung bekommt. So eine Auszeichnung ist natürlich motivierend", sagte Mane bei seiner Präsentation beim FC Bayern auf die Frage nach seinen Chancen.

Für Bayern-Legende Lothar Matthäus kann es nur einen Sieger geben - Sadio Mane. "Er ist für mich der beste Fußballer in Afrika, er hat sich mit Senegal für die WM qualifiziert, ist Kapitän dieser Mannschaft, ist Afrika-Cup-Sieger geworden, hat dabei im Finale den entscheidenden Elfmeter verwandelt", begründete dies der Weltfußballer von 1990.

Mane ist auch der bisher letzte Gewinner der Wahl, die zuletzt ausgesetzt wurde. Er hat in Mohamed Salah, Riyad Mahrez, Sebastien Haller und Achraf Hakimi starke Konkurrenz.