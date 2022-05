FC Bayern: Uli Hoeneß stützt Hasan Salihamidzic - Entscheidet die Causa Lewandowski über Brazzos Schicksal?

Am Rande der Meisterfeier im Rathaus hat Ehrenpräsident Uli Hoeneß Hasan Salihamidzic emotional verteidigt. Doch die Kritik am Sportvorstand wächst.

Uli Hoeneß war im Attacke-Modus. Bei der Meisterfeier im Rathaus am Marienplatz stärkte sich der Ehrenpräsident noch kurz mit einer Bratwurst, dann ging's los.

Lewandowski, der BVB, Niklas Süle, selbst Oliver Kahn und Herbert Hainer - in einer Medienrunde, an der auch SPOX und GOAL teilnahmen, bekamen von Hoeneß alle ihr Fett weg. Nur einer nicht: Hasan Salihamidzic. Hoeneß warf sich vor den Sportvorstand wie sonst nur eine Bärenmutter vor ihr frisch geborenes Baby.

Am Abend zuvor war Salihamidzic beim Empfang der Mannschaft im Paulaner-Biergarten am Nockherberg von einem großen Anteil der knapp 1000 anwesenden FCB-Fans ausgebuht worden. Als Stadionsprecher Stephan Lehmann den Namen "Brazzo Salihamidzic" gegen Ende der traditionellen Schalen-Präsentation erwähnt hatte, waren Pfiffe ertönt. Wenige Augenblicke zuvor waren noch Thomas Müller, Manuel Neuer und Co. lautstark begrüßt worden.

Als SPOX und GOAL Hoeneß darauf ansprachen, platzte es regelrecht aus ihm heraus: "Wenn man jeden Tag die Bild-Zeitung liest, braucht man sich nicht wundern. Das ist eine Hetzjagd. Für die Transferpolitik ist der ganze Verein verantwortlich, der Vorstand und der Aufsichtsrat. Es wird immer nur einer rausgepickt. Als wir sechs Titel gewonnen haben, habe ich keinen gehört, der 'Hasan, Hasan' gerufen hat. Jetzt soll er allein verantwortlich sein, dass wir die Champions League nicht gewonnen haben. Das kann nicht sein."

FCB: Hoeneß hält zu Salihamidzic - doch wie lange noch?

Spannend: Als Hoeneß zur Verteidigung des Sportvorstandes ansetzte, stand Salihamidzic nur wenige Meter entfernt, beobachtete aus sicherer Entfernung auffällig interessiert die Gesprächssituation.

Auch der Sportvorstand weiß, dass die Kritik - aufgehängt an den gescheiterten Vertragsverhandlungen mit Robert Lewandowski - an seiner Person wächst.

Die Frage ist: Wie gefährlich wird ihm die Causa Lewandowski?

Salihamidzics Vertrag beim FC Bayern läuft am 30. Juni 2023 aus. Früher oder später werden sich die Aufsichtsräte auch mit ihm beschäftigen und sich darüber beraten, ob sein Arbeitspapier verlängert werden soll oder nicht.

Der ausgebuhte Salihamidzic in der Kritik: Diese Transfers verschlief der FC Bayern © imago images 1/34 Zu langsam, zu spät, zu sparsam – der bei der Meisterfeier ausgebuhte Hasan Salihamidzic und seine Kaderplanung stehen beim FC Bayern abermals in der Kritik. Auch bei Antonio Rüdiger soll der Rekordmeister mit einem Last-Minute-Angebot gescheitert sein. © imago images 2/34 Manchmal gibt es gute Gründe dafür, zu zögern oder Abstand zu nehmen. Jüngst nahm Oliver Kahn seinen Kollegen im Doppelpass von Sport1 in Schutz: "In Hasans Position gibt es immer Dinge, die nicht funktionieren. Das ist Teil des Jobs." © imago images 3/34 Und doch haben die Bayern in den letzten Jahren auffällig viele Transfers verpasst, die sie früher fast schon im Vorbeigehen eingetütet hätten. Ist Salihamidzic zu schläfrig? SPOX schaut auf Spieler, die der FCB aus diversen Gründen nicht bekam. © imago images 4/34 ANTONIO RÜDIGER: Ab dem kommenden Sommer wird der Nationalspieler für Real Madrid auflaufen. Bayern galt lange als Favorit, doch immer wieder hieß es, dass die Forderungen des 29-Jährigen zu hoch wären. © imago images 5/34 Erst kürzlich, so die Bild, sei Salihamidzic eingefallen, dass es vielleicht doch ganz gut wäre, einen erfahrenen Leader in der Abwehr zu haben. Also entschlossen sich die Bayern, doch noch ein Angebot abzugeben. Zu spät, Chance vertan. © imago images 6/34 NICO SCHLOTTERBECK: Zweifel soll es auch bei ihm gegeben haben. Mit dem Ausscheiden in der Champions League kam dann aber laut dem kicker die Kehrtwende. Auch hier waren die Bayern aber zu spät. Schlotterbeck geht zum BVB. © imago images 7/34 JEREMIAH ST. JUSTE: Wie der Telegraaf berichtet, haben sich die Münchner recht spontan dazu entschieden, ihn zu beobachten. Blöd nur, dass der Mainzer sich da bereits mit Sporting einig war. Wieder war Bayern zu spät. © imago images 8/34 CALLUM HUDSON-ODOI: Der Profi vom FC Chelsea ist vielleicht das Paradebeispiel für das merkwürdige Vorgehen auf dem Transfermarkt. "Er ist ein sehr interessanter Spieler, den wir unbedingt verpflichten wollen", sagte Salihamidzic 2019. © imago images 9/34 Damit lehnte er sich nicht nur weit aus dem Fenster, sondern verärgerte auch den FC Chelsea. Nach langem Hin und Her scheiterte der Wechsel nach München und Salihamidzic wurde vorgeworfen, sich zu lange damit aufgehalten zu haben. © imago images 10/34 Angesichts der ausbleibenden Entwicklung des Talents vielleicht gar nicht so schlecht, dass Bayern scheiterte. Salihamidzic lernte immerhin daraus, sich nicht mehr öffentlich über Spieler anderer Klubs zu äußern. © imago images 11/34 HAKIM ZIYECH: Er galt 2019 als Top-Kandidat beim FC Bayern, es soll sehr konkrete Gespräche gegeben haben. Allerdings scheiterte auch dieser Transfer, weil die Münchner ganz plötzlich das Interesse verloren. © imago images 12/34 Ziyech zeigte sich daraufhin erbost und hatte nicht "das perfekte Gefühl", das es gebraucht hätte, wie er dem Allgemeen Dagblad damals sagte. Zwischen den Zeilen war deutlicher Frust rauszulesen, weil er sich hingehalten fühlte. © imago images 13/34 TIMO WERNER: Ähnlich erging es dem damaligen Leipziger, an dem die Bayern über Monate sehr intensiv gebaggert haben sollen. Dann aber entschieden sie sich recht plötzlich gegen den Torjäger. © imago images 14/34 "Timo Werner braucht mit seiner Schnelligkeit mehr Räume", analysierte Salihamidzic damals in der Sport Bild. In München würde er diese nicht haben. Ein Grund, der eigentlich für Weitsicht spricht. © imago images 15/34 Doch Hansi Flick war damals wohl ein großer Befürworter des Transfers und sah das Entwicklungspotenzial von Werner. Ein erster Schritt zum großen Konflikt? Werner selbst zeigte sich damals ebenfalls angefressen. © imago images 16/34 RODRI: Ein absoluter Wunschspieler des FC Bayern war wiederum Rodri. Salihamidzic wollte den Spanier schon 2018 verpflichten, damals hatte man aber noch Thiago und sah somit keinen Bedarf. © imago images 17/34 Ein Jahr später musste Bayern dann einsehen, dass sie nicht attraktiv genug sind. Rodri wollte nur zu Pep Guardiola und Manchester City. Salihamidzic stand mit leeren Händen da und verlor im Jahr darauf auch noch Thiago. © imago images 18/34 FRENKIE DE JONG: Auch weil Bayern bei ihm den Kürzeren zog. "Das ist ein guter Spieler, keine Frage. Ich kenne ihn schon lange", lobte Salihamidzic das damalige Ajax-Juwel, bevor es sich dann doch für den FC Barcelona entschied. © imago images 19/34 Vor allem aus finanziellen Gründen zögern sie immer wieder den Tick zu lange. Breite Kader wie in England könne "sich der FC Bayern nicht leisten", begründete Kahn dieses Verhalten im Doppelpass. © imago images 20/34 MATTHIJS DE LIGT: Beim heutigen Juve-Star ist „zögern“ auch das richtige Stichwort. Für rund 85 Millionen Euro wechselte der Innenverteidiger 2019 zu Juventus Turin. Zu viel für die Bayern. Obwohl … © imago images 21/34 … ein gewisser Lucas Hernandez kostete im selben Jahr ähnlich viel. Haben sich die Bayern für den falschen Verteidiger entschieden? Müßig. In jedem Fall waren sie im Tauziehen um de Ligt chancenlos. © imago images 22/34 ACHRAF HAKIMI: Dass die Bayern in den letzten Jahren etwas geizig geworden sind, lässt sich gut an dieser Personalie erklären. Hinten rechts hatte der Rekordmeister seit dem Karriereende von Philipp Lahm ein großes Problem. © imago images 23/34 Rund 45 Millionen Euro sollen die Königlichen verlangt haben. Angesichts der Summen, die Bayern sonst für Spieler dieser Qualität bezahlt hat, ist das ja noch im Rahmen. Bayern aber blieb geizig, holte lieber Bouna Sarr. © imago images 24/34 BENJAMIN HENRICHS: Als sich dann abzeichnete, dass Sarr nicht die erwünschte Granate ist, forderte Flick einen neuen Rechtsverteidiger. Henrichs soll laut der Bild ganz oben auf seiner Liste gestanden haben. Aber nicht mit den sparsamen Bayern. © imago images 25/34 An die 20 Millionen Euro waren Salihamidzic und Co. zu viel. Henrichs wechselte im Sommer 2021 für 15 Millionen Euro nach Leipzig. Letztendlich aber wohl die richtige Entscheidung. Ob er eine Verstärkung gewesen wäre: fraglich. © imago images 26/34 MAX AARONS: Auch dieser Transfer scheiterte an finanziellen Forderungen. Rund 30 Millionen Euro soll Norwich damals aufgerufen haben. Die legitime Begründung der Bayern: zu viel für ein Talent. Aarons blieb zunächst bei Norwich. © imago images 27/34 SERGINO DEST: Dass sie überhaupt erst über all diese Rechtsverteidiger nachdachten, hatte den Grund, dass Dest sich für den FC Barcelona entschieden hatte. Der US-Amerikaner soll der Wunschspieler von Hansi Flick gewesen sein. © imago images 28/34 Bayern schien verschiedenen Medienberichten nach lange in der Favoritenrolle gewesen zu sein. Doch auch hier hielten sich die Münchner lange an finanziellen Details auf. Barca machte das Rennen, Dest fand dort bislang aber nicht richtig in die Spur. © imago images 29/34 FLORIAN NEUHAUS: Es gibt eben auch die Positivbeispiele, in denen sich der vermeintliche Geiz der Bayern bezahlt macht. Bayern waren 40 Millionen Euro zu viel. Der Gladbacher verlor seine Form sehr bald und Bayern das Interesse. © getty 30/34 ERLING HAALAND: Dass die Münchner bei ihm in diesem Jahr nicht mithalten konnten, ist klar. Doch Bayern hatte zuvor schon zweimal die Chance. 2017 entschieden sich die Bayern gegen den Norweger, weil er für sein Alter zu teuer war. © imago images 31/34 2019 gab es dann die nächste Chance. Laut tz standen aber Forderungen von Berater Mino Raiola im Weg. Dieser habe Einsatzgarantien gefordert, die Bayern mit Robert Lewandowski im Kader nicht geben konnte. Fehlte es hier an Mut? © imago images 32/34 KARIM ADEYEMI: Bei diesem Noch-Salzburger fehlte er allemal. Adeyemi wird zum BVB wechseln. Und eigentlich waren die Bayern trotz gemeinsamer Vergangenheit schon gar nicht mehr interessiert am Nationalspieler. © imago images 33/34 Im April soll dann laut kicker aber die Wende gekommen sein. Und Bayern war mal wieder zu spät. Mit Dortmund war längst alles klar. Bayern reagierte damals wohl auf die sich anbahnenden Abschiede von Gnabry und Lewandowski. © imago images 34/34 Und genau das ist mit Blick auf all diese gescheiterten Transfers vielleicht das Fazit: Unter Salihamidzic reagieren die Bayern oft, aber sie agieren selten. Jeder Fall ist für sich anders, aber sie alle eint das lange Zögern der Bayern.

Analysiert werden dann unter anderem diese Punkte:

Hasan Salihamidzic: Kaderqualität und Transferbilanz

Was ihm viele Kritiker vorhalten: Spieler wie Thiago, Alaba oder Boateng konnten nicht gleichwertig ersetzt werden. "Seine" neuen Spieler wie Michael Cuisance (acht Millionen Euro Ablöse), Fiete Arp (drei Millionen Euro Ablöse und angeblich fünf Millionen Euro Jahresgehalt) oder Bouna Sarr (neun Millionen Euro Ablöse) sind allesamt beim FC Bayern gescheitert. Das Gefälle zwischen Stamm- und Ersatzspielern wuchs in den vergangenen Jahren stetig. Wie Ex-Trainer Hansi Flick ist auch Julian Nagelsmann mit der Breite des Kaders unzufrieden, wünscht sich Verstärkungen.

Blickt man auf die Transferbilanz seit Sommer 2018, verschlechtert sich das Bild sogar noch. Laut transfermarkt.de gab Salihamidzic 284 Millionen Euro für neue Spieler aus, nahm aber nur 164 Millionen Euro durch Verkäufe wieder ein. Das ergibt ein Transferminus in Höhe von 120 Millionen Euro - in Zeiten finanzieller Einbußen durch die Corona-Pandemie besonders bemerkenswert. Während Spieler wie Alaba, Boateng oder Süle (und bald auch Lewandowski?) den Verein ablösefrei verließen, überzeugen selbst die Top-Neuzugänge Lucas Hernandez (80 Millionen Euro), Leroy Sane (60 Millionen Euro) und Dayot Upamecano (42,5 Millionen Euro) bis heute nicht ohne jeden Zweifel.

Richtig ist aber auch: Mit Jamal Musiala, Leon Goretzka oder Alphonso Davies lag Salihamidzic nicht daneben. Und mit Joshua Kimmich, Goretzka, Kingsley Coman und Thomas Müller band er wichtige Leistungsträger langfristig an den Verein.

Hasan Salihamidzic: Titel und Erfolge

Seit Beginn seiner Amtszeit (2017) schwimmt der FC Bayern auf einer Welle des Erfolgs. Doch die Triumphe werden weniger. Fünfmal gewannen die Münchener mit Salihamidzic die Meisterschaft, zweimal den DFB-Pokal, einmal die Champions League und die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Doch der Trend ist negativ: In der Königsklasse schied der FCB zuletzt zweimal im Viertelfinale aus, in dieser Saison konnte der Klub mit der Meisterschaft nur einen Titel feiern.

Irres Pogba-Gerücht! Bieten die Bayern für den United-Superstar? © getty 1/49 In Sachen Transfers und Vertragsverlängerungen gibt es beim FC Bayern München permanent Gesprächsstoff. Um den Überblick über den aktuellen Wasserstand nicht zu verlieren, blickt SPOX auf die Gerüchte rund um den Rekordmeister. © getty 2/49 PAUL POGBA: Der Mittelfeldspieler ist im Sommer ablösefrei, er wird Manchester United aller Voraussicht nach verlassen. Laut der Gazzetta dello Sport ist nun der FC Bayen in den Poker um den 29-Jährigen eingestiegen. © getty 3/49 Angeblich sollen die Bayern sogar ein Angebot abgegeben haben. Ein ernsthaftes Interesse an Pogba ist allerdings höchst unwahrscheinlich. Gleich mehrere Punkte sprechen gegen eine Verpflichtung. © getty 4/49 Pogba fordert angeblich ein Jahresgehalt von 15 Millionen Euro netto, eine ähnliche Summe, die er auch bei den Red Devils verdient. Die Bayern würden ihn wohl kaum zum Topverdiener machen. Lewandowski soll knapp über 20 Mio. brutto verdienen. © getty 5/49 Viel wahrscheinlicher wäre eine Rückkehr zu Juventus Turin oder ein Wechsel zu PSG. Beide Teams sollen ebenfalls ein Angebot für Pogba abgegeben haben. Zumal die Bayern zwei andere Mittelfeldspieler an der Angel haben. © getty 6/49 RYAN GRAVENBERCH: Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat ein generelles Interesse der Bayern bestätigt. "Wir sind in Gesprächen. Bei so einem Transfer muss einiges passen. Es ist schwierig. Alle Transfers sind schwierig", sagte er bei Sky90. © getty 7/49 Laut Telegraaf haben die Bayern ihr erstes Angebot von über 17 Mio. Euro erhöht. Dieses sei von Ajax abgelehnt worden. Amsterdam fordert angeblich 30 Mio. Euro. Trotzdem deutet vieles auf eine Einigung hin. © getty 8/49 KONRAD LAIMER: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge haben die Bayern Interesse an ihm. Den Österreicher bezeichnete Julian Nagelsmann mal als "Monsterballeroberungsmaschine". Er wäre der Typ Sechser, wie sich ihn der FCB-Trainer vorstellt. © getty 9/49 Demnach soll Laimer abgeneigt sein, seinen bis 2023 laufenden Vertrag in Leipzig zu verlängern und wäre somit ein Kandidat für einen Sommertransfer. Und wohl dann auch für den FC Bayern. © imago images / Picture Point 10/49 "Die Frage sollte man sich jeden Sommer stellen, was für einen persönlich der nächste Schritt ist. Ich bin ein Typ, der sehr ehrgeizig ist, der irgendwann mal um alles spielen will", sagte Laimer kürzlich und heizte die Spekulationen weiter an. © getty 11/49 NOUSSAIR MAZRAOUI: Am Mittwoch bestätigte Hasan Salihamidzic den Transfer des Rechtsverteidigers von Ajax Amsterdam. Er kommt ablösefrei und unterschreibt einen Vierjahresvertrag bis 2026. © imago images 12/49 Rund acht Millionen Euro soll der Youngster von Ajax Amsterdam dem Vernehmen nach jährlich verdienen. Neben den Münchnern sollen auch der FC Barcelona und Borussia Dortmund interessiert gewesen sein. © getty 13/49 "Er ist der Typ Spieler, der von ganz Europa gesucht wurde. Wir sind sehr glücklich, dass er sich dazu entschieden hat, mit uns in die nächsten Jahre zu gehen", sagte Brazzo gegenüber dem Münchner Merkur und der tz. © getty 14/49 Es sind zwar "noch ein paar Sachen zu erledigen", der Transfer ist aber grundsätzlich in trockenen Tüchern: "Er ist ein Spieler, der uns helfen und unsere Mannschaft verstärken wird." © getty 15/49 BENJAMIN PAVARD: Der Franzose wird künftig als Innenverteidiger eingeplant. Laut Salihamidzic passt er "gut in beide Systeme unseres Trainers Julian Nagelsmann - egal, ob wir mit Vierer- oder Dreierkette spielen." © getty 16/49 Brazzo: "Er gibt uns Flexibilität. Jetzt kommt es darauf an, was der Trainer braucht. Benji hat andere Qualitäten. Noussair ist einer, der Offensivdrang hat, der das Give-and-Go-Spiel umsetzen kann und gute Flanken schlägt. Wir erwarten einiges von ihm." © getty 17/49 MARCEL SABITZER: Auch wenn er in dieser Saison kaum überzeugen konnte, wird er den FC Bayern im Sommer nicht verlassen. Das ergaben Gespräche von Salihamidzic mit dem Berater des Österreichers (Roger Wittmann). © getty 18/49 "Klar, Marcel hatte keine gute Saison", sagte Salihamidzic. Er betonte aber: "Wir glauben an den Spieler. Durch die Vorbereitung auf die kommende Saison wollen wir es schaffen, dass er zu alter Stärke zurückfindet." © getty 19/49 LUCAS HERNANDEZ: Der FC Barcelona denkt angeblich über eine Verpflichtung des FCB-Abwehrstars nach. Das berichtet die Zeitung Sport. Ein Abgang des Franzosen gilt jedoch als unwahrscheinlich. Fraglich ist, ob Barca den Deal überhaupt stemmen könnte. © getty 20/49 Nach dem Abschied von Niklas Süle planen die Bayern fest mit Hernandez, auch wenn der 2019 für die Rekordsumme von 80 Millionen Euro verpflichtete Hernandez die sportlichen Erwartungen bislang nicht vollumfänglich erfüllen konnte. © getty 21/49 TANGUY NIANZOU: Der Franzose gilt als großes Defensivtalent, war bei seinen Einsätzen für die Bayern aber zumeist ein Unsicherheitsfaktor. Dennoch soll er auch in der kommenden Saison für die Münchner auflaufen. © imago images 22/49 Einem Leihgeschäft erteilte Julian Nagelsmann erst kürzlich eine klare Absage: "Er wird sicher bei uns bleiben. Er ist in meinem Kopf fest eingeplant und wird eine Rolle spielen", so der Bayern-Coach. © imago images 23/49 ROBERT LEWANDOWSKI: Der Toptorjäger ließ nach dem Titelgewinn seine Zukunft offen. "Es muss für beide Seiten stimmen. Ich schaue natürlich, was möglich ist. Es ist nicht so eine leichte Situation für mich", sagte er bei Sky. © getty 24/49 Die Frage, ob es eine Option sei, den 33-Jährigen im Sommer abzugeben, verneinte FCB-Boss Hasan Salihamidzic bei Sky90. Lewandowski habe einen Vertrag bis 2023, "das ist klar, wir werden jetzt darüber reden, was danach ist". © imago images 25/49 Konkrete Verhandlungen gab es noch nicht. Man habe "alle Zeit der Welt", meinte Salihamidzic. Gespräche über Lewandowskis Zukunft sollen aber zeitnah folgen. Zuletzt wurde der Torjäger mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. © getty 26/49 Der kicker meldete überdies, dass der FC Bayern bereit wäre, über einen Verkauf des Stürmers im Sommer nachzudenken. Eine vorzeitige Trennung sei bei einer Ablösesumme ab 40 Millionen Euro aufwärts möglich, hieß es laut dem Bericht. © getty 27/49 Laut Mundo Deportivo würde Lewandowski für Barca auch auf Gehalt verzichten. Lewandowski soll laut Sport Bild von Bayerns Hinhalte-Taktik enttäuscht sein. Salihamidzics Veto bezüglich eines Wechsels soll zudem weiteres Öl ins Feuer gegossen haben. © getty 28/49 Auch die immer wieder kursierenden Gerüchte zu möglichen Nachfolgern sollen bei Lewandowski in der Vergangenheit für Verstimmungen gesorgt haben. Laut der Bild hätten die Bayern auch bis zuletzt um Haaland, der zu ManCity geht, gebuhlt. © imago images 29/49 SEBASTIEN HALLER: Sollte Lewandowski die Bayern wirklich verlassen, könnte der Ex-Frankfurter beim FCB in Lewandowskis Fußstapfen treten. Laut Bild soll der Ajax-Stürmer bei den Bayern auf dem Zettel stehen. © imago images 30/49 Der FCB soll demnach beim Management des Stürmers angefragt haben. Eine entsprechende Meldung deckt sich mit Informationen von SPOX und GOAL. Hallers Vertrag läuft bis 2025, als Ablöse könnten 40 Mio. fällig werden. Auch der BVB soll Interesse zeigen. © getty 31/49 CHRISTOPHER NKUNKU: Der Franzose könnte laut kicker beim FC Bayern zum Thema werden, doch dafür müssten dann tatsächlich Lewandowski und/oder Gnabry in diesem Sommer verkauft werden, damit man die finanziellen Mittel hätte. © getty 32/49 Ex-RB-Trainer Julian Nagelsmann gilt als großer Fan seines ehemaligen Spielers. Nkunku steht nach übereinstimmenden Medienberichten aber vor einer Vertragsverlängerung um ein Jahr bis 2025. Allerdings unter einer Bedingung. © getty 33/49 Nkunku, der genau wie Lewandowski von Pini Zahavi vertreten wird, will unbedingt Champions League spielen. Leipzig steht vor dem letzten Spieltag auf Platz vier. Im neuen Vertrag soll dann ab 2023 eine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Mio. Euro stehen. © getty 34/49 SERGE GNABRY: Auch beim Nationalspieler schließen die Bayern offenbar nicht mehr aus, den Vertrag über 2023 hinaus nicht zu verlängern - und auch bei Gnabry wird offenbar eine satte Gehaltserhöhung abgelehnt. © getty 35/49 Sportvorstand Salihamidzic äußerte sich bei Sky90 zur Zukunft des Nationalspielers und gab sich optimistisch: "Ich hoffe, dass er hier bleibt, weil er gut in diese Gruppe passt. Man kann ihn gar nicht wegdenken." © getty 36/49 Gnabry soll zudem sauer aufstoßen, dass zuerst mit anderen Leistungsträgern wie Coman, Kimmich und Goretzka verlängert wurde. Salihamidzic hatte Gnabrys Berater zuletzt auf Mallorca getroffen, eine Entscheidung rückt wohl näher. © getty 37/49 SADIO MANE: Neben dem FC Barcelona soll laut Sky auch der FC Bayern an dem Flügelspieler des FC Liverpool interessiert sein. Auf Mallorca soll sich Brazzo auch mit Manes Berater unterhalten haben. © getty 38/49 Nach Informationen von SPOX und GOAL ging es in dem Gespräch aber vielmehr um die weiter ausstehende Vertragsverlängerung von Serge Gnabry und auch um einen möglichen Wechsel von Leipzigs Konrad Laimer nach München. Mane war dagegen kein Thema. © getty 39/49 ANTONY: Auch der Ajax-Brasilianer (Vertrag bis 2025) steht angeblich auf der Wunschliste der Bayern, falls sich der FCB mit Gnabry nicht auf eine Ausdehnung des 2023 auslaufenden Vertrags einigen kann. Das berichtet die Sport Bild. © getty 40/49 SVEN ULREICH: Der auslaufende Vertrag des Neuer-Vertreters ist um ein Jahr bis 2023 verlängert worden. "Er passt mit seinem Charakter und seiner Mentalität optimal in unsere Gruppe. Sven hat ein ausgezeichnetes Verständnis für seine Rolle", sagte Brazzo. © getty 41/49 CHRISTIAN FRÜCHTL: Laut Sport1 will der 22 Jahre alte dritte Keeper den FC Bayern im Sommer trotz laufenden Vertrages bis 2023 verlassen. Wie die Kronen Zeitung berichtet, gilt Früchtl als Kandidat bei Austria Wien. © imago images 42/49 Angeblich soll David Alaba den Kontakt zwischen seinen beiden Ex-Klubs hergestellt haben. Früchtl könnte bei der Austria die neue Nummer eins werden, da Stammkeeper Patrick Pentz den Verein womöglich ablösefrei verlassen wird. © getty 43/49 CORENTIN TOLISSO: Der Vertrag des 41,5-Millionen-Manns läuft aus und wird nicht verlängert. Der Franzose gilt als äußerst verletzungsanfällig, aktuell laboriert er an einem Muskelfaserriss. © getty 44/49 THOMAS MÜLLER: Eine Zukunft in München hat dagegen der Ur-Bayer. Müller verlängerte erst vor wenigen Tagen seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2024. © getty 45/49 MANUEL NEUER: Klarheit herrscht wohl auch bei der Nummer 1 der Bayern – auch mit ihm steht man vor einer Vertragsverlängerung. Auf die Nachfrage, ob es denn gut aussehe in Sachen Verlängerung, antwortete er zuletzt: "Auf jeden Fall!" © getty 46/49 ALEXANDER NÜBEL: Schwierig gestaltet sich die Situation des nach Monaco verliehenen Torhüters. In Frankreich ist er noch bis 2023 geparkt, in München sieht er keine Perspektive. Bei Bild sagt er über Neuer: "Er ist der beste aller Zeiten!" © getty 47/49 Die Rolle als Nummer zwei hinter Neuer will Nübel nicht mehr einnehmen. "Ich glaube, wenn Manu noch da ist, macht es keinen Sinn, dass ich zurückkomme", sagte er kürzlich bei einer Medienrunde. Er wird seine Leihe aber erstmal erfüllen. © getty 48/49 GAVI: Der FC Bayern hat laut Mundo Deportivo ein "besonderes Interesse" am Juwel des FC Barcelona. Der Vertrag des 17 Jahre alten Mittelfeldspielers läuft noch bis 2023. © getty 49/49 Sollte sich Gavi entscheiden, im Sommer den Klub zu verlassen, könnte er von einer Austiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro Gebrauch machen. Allerdings wird Barca alles tun, um das Talent zu halten.

Hasan Salihamidzic: Zusammenarbeit mit den Trainern

Auch in diesem Bereich dürfte Salihamidzic auf dem Prüfstand stehen. Nach dem Zwist mit Hansi Flick im Vorjahr berichtete die Sport Bild Mitte der Woche, dass es nun auch zwischen Salihamidzic und Nagelsmann Unstimmigkeiten geben soll. SPOX und GOAL wissen aber: Ein gewisses Konfliktpotential besteht zwar, doch die Situation ist anders gelagert als damals mit Flick. Nagelsmann geht es um rein inhaltliche Themen (Stichwort: Kaderplanung), während es zwischen dem aktuellen Bundestrainer und Salihamidzic auch und vor allem auf persönlicher Ebene krachte.

Sprechen wollte Salihamidzic über all die möglichen Themen im Rathaus übrigens nicht. Als die Feierlichkeiten gegen 14.48 Uhr beendet waren, gab es aber immerhin eine kurze Umarmung mit Uli Hoeneß. Der hatte zu diesem Zeitpunkt bereits vom Attacke- in den Herzl-Modus geschaltet.