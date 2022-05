BVB-Transfers: Ex-Bayern-Präsident Uli Hoeneß kann sich auch täuschen

Uli Hoeneß wähnt den BVB nach den bisherigen Transfers auf einem "sicheren" zweiten Platz. Doch damit könnte er sich täuschen. Ein Kommentar.

Länger hatte man von Uli Hoeneß nichts gehört, am Rande der Meisterfeier des FC Bayern auf dem Münchner Rathausbalkon am Sonntag lief der Ehrenpräsident aber mal wieder verbal zu Top-Form auf. Angesprochen auf die zum jetzigen Zeitpunkt schon weit fortgeschrittene Kaderplanung von Borussia Dortmund, sagte Hoeneß nur süffisant: "Der zweite Platz ist denen sicher."

Womit Hoeneß wahrscheinlich Recht hat: RB Leipzig oder Bayer Leverkusen werden es auch in der kommenden Saison sehr schwer haben, Dortmund den zweiten Platz streitig zu machen.

Was Hoeneß aber eigentlich sagen will, ist ja: Egal, was Dortmund macht, Meister wird am Ende eh wieder der FC Bayern. Hierbei kann er sich aber auch täuschen.

Natürlich ist das eine Momentaufnahme, aktuell muss man jedoch resümieren: In Dortmund haben sie weitsichtiger und planvoller gearbeitet als in München.

Holt Bayern einen BVB-Rüpel zurück in die Bundesliga? © getty 1/54 In Sachen Transfers und Vertragsverlängerungen gibt es beim FC Bayern München permanent Gesprächsstoff. Um den Überblick über den aktuellen Wasserstand nicht zu verlieren, blickt SPOX auf die Gerüchte rund um den Rekordmeister. © getty 2/54 OUSMANE DEMBELE: Der Flügelflitzer ist deutschen Fans noch bestens bekannt. Er streikte sich einst nach einer Saison beim BVB zu Barcelona. Dort allerdings erlebte er wechselhafte Jahre. © getty 3/54 Nachdem er im Winter schon fast abgeschoben werden sollte, hörte man zuletzt wieder positive Töne über ihn von Trainer Xavi und diversen Funktionären. Doch der Vertrag des Franzosen läuft aus und Barca muss sparen. © getty 4/54 Nun berichtet L'Equipe, dass der FC Bayern Dembele ein Angebot vorgelegt haben soll - vier Jahre und 18 Millionen Euro pro Saison. Dembele könnte das Flügelspiel der Münchner verstärken … © getty 5/54 … allerdings ist Dembele nach Informationen von SPOX und Goal nur dann eine ernste Überlegung beim Meister, wenn Vertragsverhandlungen mit Serge Gnabry scheitern sollten. Jener (Vertrag bis 2023) genießt oberste Priorität. © getty 6/54 SASA KALAJDZIC: Mehrere Medien berichten, dass Bayern auf der Suche nach einem Nachfolger des wechselwilligen Robert Lewandowski Stuttgarts Kalajdzic ins Auge gefasst habe. Sogar ein Treffen steht laut Bild kurz bevor. © getty 7/54 Kalajdzic, an dem auch der BVB interessiert sein soll, gab gegenüber der Krone nun an: "Von den Bayern oder anderen liegt noch nichts Konkretes auf dem Tisch." Demnächst stehen aber erstmal Gespräche mit dem VfB an. © getty 8/54 Kalajdzics Vertrag in Stuttgart läuft noch bis 2023, eine relativ hohe Ablöse wäre bei einem Abgang also nur noch in diesem Sommer möglich. Die kolportierte Wechselgebühr soll bei rund 25 Millionen Euro liegen. © getty 9/54 PAUL POGBA: Der Mittelfeldspieler ist im Sommer ablösefrei, er wird Manchester United aller Voraussicht nach verlassen. Laut der Gazzetta dello Sport ist nun der FC Bayen in den Poker um den 29-Jährigen eingestiegen. © getty 10/54 Angeblich sollen die Bayern sogar ein Angebot abgegeben haben. Ein ernsthaftes Interesse an Pogba ist allerdings höchst unwahrscheinlich. Gleich mehrere Punkte sprechen gegen eine Verpflichtung. © getty 11/54 Pogba fordert angeblich ein Jahresgehalt von 15 Millionen Euro netto, eine ähnliche Summe, die er auch bei den Red Devils verdient. Die Bayern würden ihn wohl kaum zum Topverdiener machen. Lewandowski soll knapp über 20 Mio. brutto verdienen. © getty 12/54 Viel wahrscheinlicher wäre eine Rückkehr zu Juventus Turin oder ein Wechsel zu PSG. Beide Teams sollen ebenfalls ein Angebot für Pogba abgegeben haben. Zumal die Bayern zwei andere Mittelfeldspieler an der Angel haben. © getty 13/54 RYAN GRAVENBERCH: Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat ein generelles Interesse der Bayern bestätigt. "Wir sind in Gesprächen. Bei so einem Transfer muss einiges passen. Es ist schwierig. Alle Transfers sind schwierig", sagte er bei Sky90. © getty 14/54 Laut Telegraaf haben die Bayern ihr erstes Angebot von über 17 Mio. Euro erhöht. Dieses sei von Ajax abgelehnt worden. Amsterdam fordert angeblich 30 Mio. Euro. Trotzdem deutet vieles auf eine Einigung hin. © getty 15/54 KONRAD LAIMER: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge haben die Bayern Interesse an ihm. Den Österreicher bezeichnete Julian Nagelsmann mal als "Monsterballeroberungsmaschine". Er wäre der Typ Sechser, wie sich ihn der FCB-Trainer vorstellt. © getty 16/54 Demnach soll Laimer abgeneigt sein, seinen bis 2023 laufenden Vertrag in Leipzig zu verlängern und wäre somit ein Kandidat für einen Sommertransfer. Und wohl dann auch für den FC Bayern. © imago images / Picture Point 17/54 "Die Frage sollte man sich jeden Sommer stellen, was für einen persönlich der nächste Schritt ist. Ich bin ein Typ, der sehr ehrgeizig ist, der irgendwann mal um alles spielen will", sagte Laimer kürzlich und heizte die Spekulationen weiter an. © getty 18/54 NOUSSAIR MAZRAOUI: Hasan Salihamidzic bestätigte den Transfer des Rechtsverteidigers von Ajax Amsterdam. Er kommt ablösefrei und unterschreibt einen Vierjahresvertrag bis 2026. © imago images 19/54 Rund acht Millionen Euro soll der Youngster von Ajax Amsterdam dem Vernehmen nach jährlich verdienen. Neben den Münchnern sollen auch der FC Barcelona und Borussia Dortmund interessiert gewesen sein. © getty 20/54 "Er ist der Typ Spieler, der von ganz Europa gesucht wurde. Wir sind sehr glücklich, dass er sich dazu entschieden hat, mit uns in die nächsten Jahre zu gehen", sagte Brazzo gegenüber dem Münchner Merkur und der tz. © getty 21/54 Es sind zwar "noch ein paar Sachen zu erledigen", der Transfer ist aber grundsätzlich in trockenen Tüchern: "Er ist ein Spieler, der uns helfen und unsere Mannschaft verstärken wird." © getty 22/54 BENJAMIN PAVARD: Der Franzose wird künftig als Innenverteidiger eingeplant. Laut Salihamidzic passt er "gut in beide Systeme unseres Trainers Julian Nagelsmann - egal, ob wir mit Vierer- oder Dreierkette spielen." © getty 23/54 Brazzo: "Er gibt uns Flexibilität. Jetzt kommt es darauf an, was der Trainer braucht. Benji hat andere Qualitäten. Noussair ist einer, der Offensivdrang hat, der das Give-and-Go-Spiel umsetzen kann und gute Flanken schlägt. Wir erwarten einiges von ihm." © getty 24/54 MARCEL SABITZER: Auch wenn er in dieser Saison kaum überzeugen konnte, wird er den FC Bayern im Sommer nicht verlassen. Das ergaben Gespräche von Salihamidzic mit dem Berater des Österreichers (Roger Wittmann). © getty 25/54 "Klar, Marcel hatte keine gute Saison", sagte Salihamidzic. Er betonte aber: "Wir glauben an den Spieler. Durch die Vorbereitung auf die kommende Saison wollen wir es schaffen, dass er zu alter Stärke zurückfindet." © getty 26/54 LUCAS HERNANDEZ: Der FC Barcelona denkt angeblich über eine Verpflichtung des FCB-Abwehrstars nach. Das berichtet die Zeitung Sport. Ein Abgang des Franzosen gilt jedoch als unwahrscheinlich. Fraglich ist, ob Barca den Deal überhaupt stemmen könnte. © getty 27/54 Nach dem Abschied von Niklas Süle planen die Bayern fest mit Hernandez, auch wenn der 2019 für die Rekordsumme von 80 Millionen Euro verpflichtete Hernandez die sportlichen Erwartungen bislang nicht vollumfänglich erfüllen konnte. © getty 28/54 TANGUY NIANZOU: Der Franzose gilt als großes Defensivtalent, war bei seinen Einsätzen für die Bayern aber zumeist ein Unsicherheitsfaktor. Dennoch soll er auch in der kommenden Saison für die Münchner auflaufen. © imago images 29/54 Einem Leihgeschäft erteilte Julian Nagelsmann erst kürzlich eine klare Absage: "Er wird sicher bei uns bleiben. Er ist in meinem Kopf fest eingeplant und wird eine Rolle spielen", so der Bayern-Coach. © imago images 30/54 ROBERT LEWANDOWSKI: Der Toptorjäger bestätigte nun offiziell, dass er seinen bis 2023 gültigen Vertrag bei den Bayern nicht verlängern wird. Und er deutete an, möglichst schon im Sommer wechseln zu wollen. © getty 31/54 Offiziell heißt es vom Verein jedoch, dass ein Verkauf Lewandowskis im Sommer 2022 kein Thema sei. "Basta!", hatte Oliver Kahn an eine etwaige Ansage gehängt. Doch ob es bei dieser Haltung bleibt, ist offen. © getty 32/54 Besonders der FC Barcelona soll großes Interesse an Lewandowski haben und Lewy selbst favorisiert wohl auch dieses Transferziel. Im Raum steht eine Ablösesumme von bis zu 40 Millionen Euro. Chelsea wiederum soll die Situation genau beobachten. © getty 33/54 Auch die immer wieder kursierenden Gerüchte zu möglichen Nachfolgern sollen bei Lewandowski in der Vergangenheit für Verstimmungen gesorgt haben. Laut der Bild hätten die Bayern auch bis zuletzt um Haaland, der zu ManCity geht, gebuhlt. © imago images 34/54 SEBASTIEN HALLER: Sollte Lewandowski die Bayern wirklich verlassen, könnte der Ex-Frankfurter beim FCB in Lewandowskis Fußstapfen treten. Laut Bild soll der Ajax-Stürmer bei den Bayern auf dem Zettel stehen. © imago images 35/54 Der FCB soll demnach beim Management des Stürmers angefragt haben. Eine entsprechende Meldung deckt sich mit Informationen von SPOX und GOAL. Hallers Vertrag läuft bis 2025, als Ablöse könnten 40 Mio. fällig werden. Auch der BVB soll Interesse zeigen. © getty 36/54 CHRISTOPHER NKUNKU: Der Franzose könnte laut kicker beim FC Bayern zum Thema werden, doch dafür müssten dann tatsächlich Lewandowski und/oder Gnabry in diesem Sommer verkauft werden, damit man die finanziellen Mittel hätte. © getty 37/54 Ex-RB-Trainer Julian Nagelsmann gilt als großer Fan seines ehemaligen Spielers. Nkunku steht nach übereinstimmenden Medienberichten aber vor einer Vertragsverlängerung um ein Jahr bis 2025. Allerdings unter einer Bedingung. © getty 38/54 Nkunku, der genau wie Lewandowski von Pini Zahavi vertreten wird, will unbedingt Champions League spielen. Leipzig steht vor dem letzten Spieltag auf Platz vier. Im neuen Vertrag soll dann ab 2023 eine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Mio. Euro stehen. © getty 39/54 SERGE GNABRY: Auch beim Nationalspieler schließen die Bayern offenbar nicht mehr aus, den Vertrag über 2023 hinaus nicht zu verlängern - und auch bei Gnabry wird offenbar eine satte Gehaltserhöhung abgelehnt. © getty 40/54 Sportvorstand Salihamidzic äußerte sich bei Sky90 zur Zukunft des Nationalspielers und gab sich optimistisch: "Ich hoffe, dass er hier bleibt, weil er gut in diese Gruppe passt. Man kann ihn gar nicht wegdenken." © getty 41/54 Gnabry soll zudem sauer aufstoßen, dass zuerst mit anderen Leistungsträgern wie Coman, Kimmich und Goretzka verlängert wurde. Salihamidzic hatte Gnabrys Berater zuletzt auf Mallorca getroffen, eine Entscheidung rückt wohl näher. © getty 42/54 SADIO MANE: Neben dem FC Barcelona soll laut Sky auch der FC Bayern an dem Flügelspieler des FC Liverpool interessiert sein. Auf Mallorca soll sich Brazzo auch mit Manes Berater unterhalten haben. © getty 43/54 Nach Informationen von SPOX und GOAL ging es in dem Gespräch aber vielmehr um die weiter ausstehende Vertragsverlängerung von Serge Gnabry und auch um einen möglichen Wechsel von Leipzigs Konrad Laimer nach München. Mane war dagegen kein Thema. © getty 44/54 ANTONY: Auch der Ajax-Brasilianer (Vertrag bis 2025) steht angeblich auf der Wunschliste der Bayern, falls sich der FCB mit Gnabry nicht auf eine Ausdehnung des 2023 auslaufenden Vertrags einigen kann. Das berichtet die Sport Bild. © getty 45/54 SVEN ULREICH: Der auslaufende Vertrag des Neuer-Vertreters ist um ein Jahr bis 2023 verlängert worden. "Er passt mit seinem Charakter und seiner Mentalität optimal in unsere Gruppe. Sven hat ein ausgezeichnetes Verständnis für seine Rolle", sagte Brazzo. © getty 46/54 CHRISTIAN FRÜCHTL: Laut Sport1 will der 22 Jahre alte dritte Keeper den FC Bayern im Sommer trotz laufenden Vertrages bis 2023 verlassen. Wie die Kronen Zeitung berichtet, gilt Früchtl als Kandidat bei Austria Wien. © imago images 47/54 Angeblich soll David Alaba den Kontakt zwischen seinen beiden Ex-Klubs hergestellt haben. Früchtl könnte bei der Austria die neue Nummer eins werden, da Stammkeeper Patrick Pentz den Verein womöglich ablösefrei verlassen wird. © getty 48/54 CORENTIN TOLISSO: Der Vertrag des 41,5-Millionen-Manns läuft aus und wird nicht verlängert. Der Franzose gilt als äußerst verletzungsanfällig, aktuell laboriert er an einem Muskelfaserriss. © getty 49/54 THOMAS MÜLLER: Eine Zukunft in München hat dagegen der Ur-Bayer. Müller verlängerte erst vor wenigen Tagen seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2024. © getty 50/54 MANUEL NEUER: Klarheit herrscht wohl auch bei der Nummer 1 der Bayern – auch mit ihm steht man vor einer Vertragsverlängerung. Auf die Nachfrage, ob es denn gut aussehe in Sachen Verlängerung, antwortete er zuletzt: "Auf jeden Fall!" © getty 51/54 ALEXANDER NÜBEL: Schwierig gestaltet sich die Situation des nach Monaco verliehenen Torhüters. In Frankreich ist er noch bis 2023 geparkt, in München sieht er keine Perspektive. Bei Bild sagt er über Neuer: "Er ist der beste aller Zeiten!" © getty 52/54 Die Rolle als Nummer zwei hinter Neuer will Nübel nicht mehr einnehmen. "Ich glaube, wenn Manu noch da ist, macht es keinen Sinn, dass ich zurückkomme", sagte er kürzlich bei einer Medienrunde. Er wird seine Leihe aber erstmal erfüllen. © getty 53/54 GAVI: Der FC Bayern hat laut Mundo Deportivo ein "besonderes Interesse" am Juwel des FC Barcelona. Der Vertrag des 17 Jahre alten Mittelfeldspielers läuft noch bis 2023. © getty 54/54 Sollte sich Gavi entscheiden, im Sommer den Klub zu verlassen, könnte er von einer Austiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro Gebrauch machen. Allerdings wird Barca alles tun, um das Talent zu halten.

BVB verstärkt sich klug

Der BVB hat sich mit Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi schon jetzt drei namhafte Neuzugänge und potenzielle Stammspieler gesichert. Jude Bellingham, an dem immer wieder Top-Klubs aus England interessiert sein sollen, hat klargestellt, dass er nächste Saison sicher in Dortmund spielen wird.

Die Lage um Erling Haaland ist auch schon geklärt, die Ablöse eingefahren. Der BVB kann sich also die gesamte Transferperiode Zeit nehmen, um einen würdigen Nachfolger für das Sturmzentrum zu finden. Sollte daneben ein weiterer Neuzugang dazu kommen, wäre das schon reine Zugabe.

Ganz anders stellt sich die Situation aktuell beim FC Bayern dar: Hier ist noch ziemlich wenig in trockenen Tüchern. Einzig die Verpflichtung von Noussair Mazraoui ist fix.

Der Transfer seines bisherigen Ajax-Kollegen Ryan Gravenberch gestaltet sich weiter schwierig. Beim bestehenden Personal gibt es auch noch viele Fragezeichen. Verlängert Serge Gnabry? Warum wirkt Leroy Sane konstant unzufrieden? Wie bekommt man mehr Tiefe in den Kader? Und vor allem: Wie geht es weiter mit Robert Lewandowski? Dazu erklärte Hoeneß knapp: "Es geht doch nur um Kohle und sonst nichts."

Mag sein, nur ändert dies nichts daran, dass Lewandowski noch diesen Sommer unbedingt weg will. Genauso wenig wie das medienwirksame "Basta!" von Oliver Kahn übrigens.

© imago images Oliver Kahn wählte bei der Meisterfeier markige Worte in Richtung Konkurrenz.

Oliver Kahn mit Kampfansage an Borussia Dortmund

Der Vorstandsvorsitzende wählte darüber hinaus bei der Pflichtparty auf dem Rathausbalkon genau wie Hoeneß markige Worte Richtung Konkurrenz - und kann damit eigentlich nur Dortmund gemeint haben.

Er habe gehört, dass sich Konkurrenten Hoffnungen auf den Meistertitel machten. "Aber diese Hoffnungen können sie sich abschminken. Wir greifen nächste Saison wieder richtig an!", rief Kahn den rund 10.000 Fans auf dem Marienplatz beherzt entgegen.

War das jetzt sogar der Beginn eines Kurswechsels bei Kahn? Seit er die Macht beim FCB übernommen hatte, wurde ihm immer wieder vorgeworfen, sich mit öffentlichen Wortmeldungen zu sehr zurückzuhalten. Trainer Julian Nagelsmann musste wiederholt das Amt des "Außenministers" übernehmen. Vor allem aber lehnte sich Kahn bisher entspannt zurück, wenn Sportvorstand Hasan Salihamidzic für die Transferpolitik öffentlich kritisiert - und zuletzt sogar von den eigenen Fans ausgebuht - wurde.

Spätestens nach Lewandowskis erklärtem Wechselwunsch ist Kahn als Chef jetzt auch bei diesen Themen aktiver gefragt.

In der Kaderplanung stehen den Bayern diesen Sommer noch weitere komplizierte Aufgaben bevor. Werden diese nicht gut gelöst, könnte der BVB von seinem "sicheren" zweiten Platz aus auch angreifen.