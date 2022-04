FC Bayern: Zwei Top-Klubs offenbar an Marcel Sabitzer interessiert

Nach nur einem Jahr könnte Marcel Sabitzer den FC Bayern im kommenden Sommer schon wieder verlassen. Nach Informationen der Sport Bild sind gleich zwei Top-Klubs am Österreicher interessiert.

Demnach würden neben dem FC Arsenal, den Sport1 schon vor einigen Tagen ins Spiel gebracht hatte, auch Atletico Madrid Interesse am 28-Jährigen zeigen.

Bei den Bayern würde man sich offenbar auch gewillt zeigen, Sabitzer für eine entsprechende Ablösesumme gehen zu lassen. Der Mittelfeldspieler sei selbst enttäuscht von FCB-Trainer Julian Nagelsmann, der ihn im Sommer aus Leipzig mit nach München gebracht hatte und nun so wenig einsetzt.

Sabitzer absolvierte in dieser Saison 29 Einsätze für die Bayern, stand allerdings nur siebenmal in der Startelf. Lediglich eine Partie absolvierte er über die kompletten 90 Minuten. Auch seine Torausbeute ist mager. Nur einen einzigen Treffer erzielte er seit seinem Wechsel von RB Leipzig an die Isar.