FC Bayern: Trotz Chancenwucher - Darum sieht Nagelsmann einen "Schritt nach vorne"

18:9-Torschüsse, aber am Ende doch nur ein 1:1-Untenschieden. Der FC Bayern hatte in Hoffenheim zahlreiche Chancen, konnte aber keine davon zum Sieg nutzen. Trainer Julian Nagelsmann sieht trotzdem einen "Schritt nach vorne".

Ob noch mehr Leute Probleme damit hätten, graue Haare zu bekommen, fragte Bayern-Coach Julian Nagelsmann schmunzelnd in der Pressekonferenz nach dem 1:1 in Hoffenheim.

"Ich finde sie nicht schlecht, aber ich kriege einfach nur wenige. Meistens fallen sie mir vorher aus."

Dass sein Haarwuchs an diesem Nachmittag noch eine Rolle spielen sollte, damit rechnete der Trainer vor dem Spiel wahrscheinlich nicht. Und doch hatte die Frage eines Reportes, der sich nach dem Zusammenhang zwischen der mangelnden Chancenverwertung auf der einen und dem Haarwuchs Nagelsmanns auf der anderen Seite erkundigte, natürlich seine Berechtigung.

18 Torschüsse feuerte der FC Bayern in Hoffenheim auf den Kasten der TSG - drin war aber nur einer. Weil Thomas Müller (27./42.) oder Robert Lewandowski (46.) im Abseits standen, Torhüter Oliver Baumann stark parierte (wie in der 55. Minute gegen Leroy Sane), Serge Gnabry (68.) und Jamal Musiala (69.) verzogen oder Verteidiger Stefan Posch (73.) auf der Linie rettete.

Nagelsmann hadert mit Platz: "Furztrocken"

Der Chancenwucher sorgte dafür, dass es nach dem furiosen 7:1 in der Champions League gegen Salzburg wenige Tage später am Ende eben nur zu einem 1:1-Unentschieden reichen sollte.

Und auch der schlechte Platz? "Das ist keine Kritik an Hoffenheims Platzwart - aber der Platz war furztrocken. Man hat bei den Abschlüssen gesehen, dass der Ball nach dem Kontakt am Fuß ein paar Mal aufgesprungen ist", erkannte Nagelsmann noch einen weiteren Grund für die vielen geschossenen Fahrkarten seiner Stürmer.

Mit dem zweiten Remis in Folge (zuvor ebenfalls 1:1 gegen Leverkusen) ließ der FC Bayern in der Liga erneut Federn - und trotzdem zeigte sich Nagelsmann zufrieden.

"Ich bin ein Freund davon, immer attraktive Fußballspiele zu sehen. Für die Fans war es ein sehr gutes Spiel", sagte der Trainer bei Sky. "Ich bin auch über weite Strecken zufrieden mit der Leistung. Wir hatten starke erste 20 Minuten, dort hatten wir viele gute Balleroberungen und gute Angriffe. Die Chancen resultierten sogar in drei Treffern, die allerdings alle minimal Abseits waren. Das Risikomanagement war gut, wir hatten eine gute Kontrolle - auch, wenn es am Ende ein offenes Spiel war."

Bayern-Noten: Ein Pechvogel glänzt - Kimmichs Partner mit steiler Lernkurve © getty 1/14 Der FC Bayern München ist aufgrund mangelnder Chancenverwertung nicht über ein 1:1 gegen die TSG Hoffenheim hinausgekommen. Trotzdem wusste ein Routinier zu überzeugen. Gleiches gilt für einen Shootingstar. Die Noten der FCB-Spieler. © imago images 2/14 MANUEL NEUER: Schon früh in der Partie gefordert (5.). Machte Stillers Distanzschuss unnötig spannend (25.). Ohne Chance gegen Baumgartner (32.), bei Raums Hereingaben stets wachsam. Weltklasse-Tat gegen Kramaric (79.). Note: 2,5. © imago images 3/14 BENJAMIN PAVARD: Starker Block gegen Kramaric bei dessen Doppelchance. Fehlende Abstimmung mit Gnabry, weshalb Raum immer wieder für Gefahr sorgte. Im Passspiel ist weiterhin Luft nach oben. Sonst aber durchaus solide. Note: 4. © imago images 4/14 NIKLAS SÜLE: Wie zuletzt auch sicherster Aufbauspieler der Abwehr. Strahlte außerdem enorme Präsenz aus. Bei Rutters Großchance aber etwas zu statisch (28.). Und er störte vor dem 0:1 nur stiefmütterlich. Bei Standards stets gefährlich. Note: 3. © getty 5/14 LUCAS HERNANDEZ: Weiterhin auf Formsuche. Offenbarte Unsicherheiten im Passspiel und der Entscheidungsfindung. In Zweikämpfen entweder zu hart oder viel zu zaghaft, etwa bei Bruun Larsen vor Neuers Glanzparade. Note: 4,5. © getty 6/14 JOSHUA KIMMICH: Überall auf dem Platz zu finden. Im Pech, dass seine bärenstarken Chip-Bälle zu zwei irregulären Toren führten. Bereitete das 1:1 per mustergültiger Ecke vor (45.+2.). Fing zudem einige gefährliche Bälle ab. Note: 2,5. © getty 7/14 JAMAL MUSIALA: Scheint seine Rolle neben Kimmich langsam gefunden zu haben. Mehr Gespür beim defensiven Stellungsspiel, extrem sicheres Passspiel und besonders nach der Pause offensiv sehr aktiv. Markierte beinahe das 2:1 (69.). Note: 2,5. © getty 8/14 SERGE GNABRY: Nutzte Raums Offensivdrang mehrfach mit seinem explosionsartigen Antritt aus, ließ ihn aber bei dessen Assist aus den Augen. Seine schöne Volleyabnahme hätte einen Treffer verdient (9.). Scheiterte unglücklich am Pfosten (68.). Note: 3,5. © getty 9/14 THOMAS MÜLLER: Ständiger Gefahrenherd! Hatte das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte aber am glänzenden Baumann (15.). Überwand diesen zwar zweimal, jubelte aufgrund von Abseitsstellungen aber jeweils nur kurz. Ihm fehlte schlichtweg das Glück. Note: 2. © getty 10/14 LEROY SANE: Sein leichter Ballverlust gegen Posch hätte beinahe zum frühen Rückstand geführt. Bei seinen Abschlüssen aus der zweiten Reihe fehlte es an Zielwasser. Hatte nach dem Seitenwechsel gleich zweimal die Führung auf dem Fuß. Note: 3,5. © getty 11/14 KINGSLEY COMAN: Starker Auftritt, ohne die ganz großen Momente. Schlug mehrere gefährliche Flanken von links. Nutzte seinen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber Kaderabek wann immer es ging ging aus. Störte Bebou entscheidend (57.). Note: 2,5. © getty 12/14 ROBERT LEWANDOWSKI: Fast die gesamte Partie kaum eingebunden, auch seine Ausflüge auf die Außen brachten nichts. Kurz vor der Pause aber per wuchtigem Kopfball zur Stelle. Passt in das Bild der vergangenen Bundesliga-Wochen. Note: 3,5. © imago images 13/14 ERIC MAXIM COUPO-MOTING: Kam nach 81 Minuten für den starken Müller, um das längst verdiente Führungstor zu besorgen. Wenige Augenblicke später köpfte er nur knapp am Tor vorbei (83.). Ohne Bewertung. © imago images 14/14 MARCEL SABITZER: Ersetzte Musiala in der 81. Minute und fiel direkt mit seiner Flanke auf Choupo-Moting vor dessen Großchance auf. Ohne Bewertung.

FC Bayern: Mehr Kontrolle, weniger Risiko

Und in der Tat überzeugte der FC Bayern vor allem in der zweiten Halbzeit mit viel Ballbesitz, dominierte das Geschehen und kombinierte sich zu zahlreichen Möglichkeiten.

Der wilde FC Bayern, bei dem es selbst gegen Schlusslicht Fürth (4:1) hinten oft urplötzlich brannte, präsentierte sich in Hoffenheim mit fortschreitender Spieldauer als abgezockt und erwachsen, als offensiv brandgefährlich und gleichzeitig defensiv fast immer stabil genug. Das Gegenpressing funktionierte, die TSG kam kaum mehr zur Entlastung.

"Vergleiche ich das Spiel mit den Leistungen der letzten Wochen, ist es ein Schritt in die richtige Richtung - auch, wenn es skurriler Weise nur ein Punkt geworden ist", sagte Nagelsmann deshalb über den Auftritt seiner Mannschaft.

Aber ganz so souverän, wie es angesichts der Torschussstatistik wirkte, kam der Punktgewinn für den Rekordmeister dann auch nicht zustande. Vor allem in der ersten Halbzeit stellte Hoffenheim Bayern mit vielen aggressiven Ballgewinnen und überfallartigen Angriffen vor Probleme.

"Das wir in Rückstand geraten sind, war bitter für uns, allerdings sind wir besser in die zweite Halbzeit reingekommen und sind besser als in der ersten Halbzeit aufgetreten. Spielen wir zwei solcher Halbzeiten, gewinnen wir das Spiel", sagte Rückkehrer Manuel Neuer. "Wir haben ein gesundes Mittelmaß gefunden, das Spiel wollten wir unter keinen Umständen verlieren." Das bayerische Mantra an diesem Nachmittag: Mehr Kontrolle, weniger Risiko!