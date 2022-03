FC Bayern - Champions League: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann und Thomas Müller vor dem Spiel gegen RB Salzburg heute im Liveticker

Vor dem Rückspiel im Achtelfinale der Champions League zwischen dem FC Bayern und RB Salzburg stellen sich Julian Nagelsmann und Thomas Müller der Presse.

FC Bayern: PK mit Nagelsmann und Müller vor Salzburg-Spiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Zudem dürfen wir gespannt sein, ob sich Nagelsmann Details zur Taktik und Strategie entlocken lässt. Wird es wieder eine Viererkette oder doch die zuletzt erfolgreichere Dreierreihe hinten? Los geht es jedenfalls um 13.30 Uhr.

Vor Beginn: Wie schon beim Hinspiel in Salzburg spielte der FC Bayern am vergangenen Samstag nur 1:1 gegen Bayer Leverkusen und war danach alles andere als zufrieden. Was ist die Konsequenz daraus? Wie steht es ums Personal und speziell die Rückkehr von Manuel Neuer, der seit ein paar Tagen wieder im Mannschaftstraining ist?

Vor Beginn: Willkommen zur Pressekonferenz des FC Bayern vor dem entscheidenden Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen Red Bull Salzburg (Dienstag, 21 Uhr live auf Prime Video).

FC Bayern: Pressekonferenz mit Nagelsmann und Müller heute live im Livestream sehen

Wie gewohnt könnt Ihr die Pressekonferenz mit Trainer Julian Nagelsmann und Thomas Müller auch im Livestream sehen. Der FC Bayern bietet auf fcbayern.com ein Bewegtbild zur Gesprächsrunde an.

Im Anschluss steht der Clip auch im Re-Live zur Verfügung.

