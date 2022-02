Thomas Müllers Vertragssituation beim FC Bayern München: Mit Zuckerbrot und Peitsche

Neben dem scheidenden Niklas Süle richteten sich die Blicke beim Spiel gegen RB Leipzig vor allem auf Thomas Müller. Der FC Bayern München hat mit dem Nationalspieler noch nicht über eine Vertragsverlängerung über 2023 hinaus gesprochen. Beim 3:2-Sieg lieferte er ab, als hätte ihn das - anders als Mitte der Woche - überhaupt nicht interessiert.

Nach Schlusspfiff war dann fast alles wie immer. Bayern siegt. Müller trifft. Müller grinst. Im Bewusstsein, dass er im Hochgeschwindigkeits-Spiel gegen Leipzig abgeliefert hatte. Müller tauchte einmal mehr überall da auf, wo Gefahr entstand, überzeugte mit klugen Laufwegen und Pässen in die Tiefe, traf zudem auch noch zweimal selbst. Den 1:1-Ausgleich besorgte er per Abstauber, sein Kopfballtreffer zum vermeintlichen 2:1 wurde wegen eines Foulspiels von Robert Lewandowski im Vorfeld aber aberkannt. Geschenkt.

Müller happy bei Sky: "Es ist wirklich ein super Gefühl. Ich wurde in letzter Zeit immer mal auf diese Assist-Geschichte angesprochen, aber wenn der Ball ins Tor geht, die Lichter flackern und die Leute da sind - für diese Gefühl lohnt es sich zu ackern". Das hatte er.

Und er setzte an dem Abend neben einer Topleistung mit weiteren warmen Worten in Richtung seines Arbeitgebers endgültig auf das Prinzip "Zuckerbrot". Müller in einer Art Doppelrolle als gewiefter Raumdeuter und gewitzter Verhandlungspartner.

"Da wollen wir jetzt nichts dazu sagen. Da sind jetzt andere Sachen wichtiger und wir konzentrieren uns auf die nächste Trainingswoche", versuchte der Nationalspieler mit einem Augenzwinkern das Thema zu beerdigen, das er Mitte der Woche noch selbst gesetzt hatte. Die Verlängerung seines Vertrages über 2023 hinaus.

© imago images Einmal mehr der Sieggarant der Bayern: Thomas Müller.

Müller: "Vom FC Bayern ist noch niemand auf mich zugekommen"

Auf seine persönliche Zukunft angesprochen packte Müller gegenüber Sport Bild die kleine Peitsche aus. Etwas, das er nach eigenen Angaben eigentlich nur gerne auf dem Platz als "Radio Müller" bei seinen Mitspielern mache. "Ich gebe liebevoll mit der Peitsche voll einen mit", sagte er Ende des vergangenen Jahres bei Magenta TV über seine stets lautstarken Ansagen auf dem Platz.

Die "liebevolle" Müller-Peitsche bekamen unter der Woche aber die Bayern-Bosse ab und nicht die Mitspieler. "Vom Verein ist noch niemand auf mich zugekommen. Was die Zukunft bringt, muss man also sehen." Rumms. Beziehungsweise "Knall", denn ein solcher entsteht bekanntermaßen bei der Handhabung einer Peitsche.

Bayern ohne Müller? Müller ohne Bayern? Unvorstellbar. Und doch deutet das bayerische Urgestein (seit 2000 im Verein) mit diesem Satz genau das an. Angesichts der vielen Vertragsgespräche macht er in Richtung der Bosse klar: ''Hallo, neben Coman (Vertrag verlängert), Süle (verlässt den Verein), Tolisso (Vertrag läuft aus), Gnabry, Neuer und Lewandowski (beide Vertrag bis 2023) bin ich auch noch da - vergesst mich nicht!'

Eine subtile Erhöhung des Drucks, die ihre Wirkung nicht verfehlte. Vorstandschef Oliver Kahn spürte offenbar den Müller'schen Peitschenhieb und kündigte vor dem Spiel gegen Leipzig prompt erste Vertragsgespräche an: "Wir brechen jetzt hier nicht alle in Panikattacken aus. Natürlich steht es auf der Agenda ganz oben, dass wir früher oder später mit diesen Spielern sprechen. Jetzt aber geht es erstmal um die Bundesliga und die Champions League. Wir werden einen vernünftigen Termin finden, wo wir anfangen, miteinander zu sprechen."

Noten: Müllers goldene Beine - gebrauchter Tag für RB-Shooting-Star © getty 1/32 Der FC Bayern ringt im Topspiel RB Leipzig mit 3:2 nieder. Thomas Müller sorgt in typischer Manier für Offensivakzente, beim Siegtor hilft aber ein Leipziger tatkräftig mit. Die Noten für beide Teams. © getty 2/32 BAYERN - MANUEL NEUER: Starke Paraden bei gleich zwei Versuchen von Olmo und einem von Nkunku. Bei beiden Gegentoren aber machtlos. Hat jetzt mit 310 BL-Siegen so viele wie Oli Kahn. Note: 2. © getty 3/32 BENJAMIN PAVARD: Offensiv eher unscheinbar, defensiv lange solide - dann aber auch mit der Schlafmützigkeit bei Nkunkus Ausgleich, als er die Innenbahn nicht schloss. Note 3,5. © getty 4/32 NIKLAS SÜLE: Etwas hüftsteif unmittelbar vor dem Ausgleichstreffer, als er am Ball vorbei säbelte, dazu mit ein paar krummen Aufbauversuchen. In der zweiten Halbzeit deutlich besser. Note 3,5. © getty 5/32 LUCAS HERNANDEZ: Frühe Gelbe Karte, insgesamt nicht so aufmerksam und spritzig wie gewohnt. Aber auch ohne große Fehler. Solides Spiel, mehr nicht. Nach 73 Minuten ausgewechselt. Note 3. © getty 6/32 JOSHUA KIMMICH: Weder der große Antreiber noch Organisator. Mehrmals als Instanz vor der Abwehr mit einem Tiefenpass überspielt. Auch offensiv für seine Verhältnisse eher überschaubar. Note 3,5. © getty 7/32 CORENTIN TOLISSO: Starke Antizipation und Balleroberung vor dem 1:0 - eher unglücklicher Ballverlust vor dem 1:1. 98 Prozent Passquote sind enorm. Nach rund einer Stunde ausgewechselt. Note 2,5 © getty 8/32 SERGE GNABRY: Manchmal mit einem Schlenker zu viel oder zu unpräzise im Passspiel. Aber mit dem nötigen Glück beim abgefälschten Schuss zum 3:2. Note 3. © getty 9/32 THOMAS MÜLLER: Müller classic: Fast alles, was seine Beine berührt, wird zu Gold. Immer mit einer Idee, torgefährlich, abschlussstark. Geht fast nicht besser. Nach 84 Minuten ausgewechselt. Note 1,5. © getty 10/32 LEROY SANE: Immer wieder mit diagonalen Läufen ins und durchs Zentrum, die Lücken rissen. Trieb sich auch sonst viel rum, nahm sich einige Abschlüsse. Umtriebiges Spiel mal wieder. Note 2,5. © getty 11/32 KINGSLEY COMAN: Machte über links mächtig Wirbel, rieb er Mukiele auf, dann Henrichs. Pech bei einem Pfostenschuss, tolle Vorarbeit vor Lewandowskis Tor. Nach 84 Minuten war Schluss. Note 2. © getty 12/32 ROBERT LEWANDOWSKI: Hatte nicht viele Ballaktionen, aber wenn‘s drauf ankam, war er halt wieder da. Aber: Hätte gerne noch ein oder zwei Tore mehr machen können. Note 2,5. © getty 13/32 JAMAL MUSIALA: Kam in der 63. Minute für Tolisso und übernahm dessen Platz im defensiven Mittelfeld. Ein, zwei nette Szenen in der Offensive, aber ohne großen Einfluss. Note 3. © getty 14/32 DAYOT UPAMECANO: Kam nach 73 Minuten für Hernandez und rückte auf dessen Position. Spielte seinen Stiefel nüchtern runter. Note 3. © getty 15/32 TANGUY NIANZOU: Kam sechs Minuten vor dem Ende für Coman, füllte dann die Dreier- zu einer Viererkette auf. Keine Bewertung. © getty 16/32 MARCEL SABITZER: Ersetzte sechs Minuten vor dem Ende Müller. Keine Bewertung. © imago images 17/32 LEIPZIG - PETER GULACSI: Konnte bei den Gegentoren nicht wirklich was ausrichten, aber vor dem 2:3 mit schlampigem Aufbaupass (58.). Gegen Müller mit einer starken Parade (32.), bei Comans Heber fast düpiert (34.). Note: 4. © imago images 18/32 LUKAS KLOSTERMANN: Mit einigen klärenden Aktionen in der Defensive, insgesamt der solideste RB-Verteidiger. Note: 4. © imago images 19/32 WILLI ORBAN: Der Abwehrchef war nicht immer Herr der Lage. Leistete sich vor dem 0:1 einen folgenschweren Fehlpass. Note: 4,5. © getty 20/32 JOSKO GVARDIOL: Erwischte einen gebrauchten Tag. Machte links in der Dreierreihe nicht den sichersten Eindruck. Bei Lewandowskis 2:1 nicht auf der Höhe. Lenkte dann auch noch Gnabrys Flanke ins eigene Netz. Note: 5. © imago images 21/32 NORDI MUKIELE: Anfangs aufmerksam in den Zweikämpfen gegen Coman, verlor ihn vor dem 1:2 aber aus den Augen (44.). Insgesamt viel unterwegs, setzte aber wenig Akzente in der Offensive. Note: 4. © getty 22/32 KONRAD LAIMER: Sehr präsent im Mittelfeld. Zwar am 0:1 nicht ganz unbeteiligt, lieferte dann aber zwei starke Assists für Silva (27.) und Nkunku (53.). Ging nach einer Stunde ausgepumpt vom Feld. Note: 2,5. © imago images 23/32 KEVIN KAMPL: Konnte dem Spiel kaum seinen Stempel aufdrücken. Gewann in der ersten Hälfte keinen Zweikampf und blieb zur Pause in der Kabine. Note: 5. © imago images 24/32 ANGELINO: Bekam es auf seinem linken Flügel hauptsächlich mit Gnabry zu tun, war daher eher mit Defensivaufgaben beschäftigt und entwickelte nicht so viel Offensiv-Power wie sonst. Note: 4. © imago images 25/32 CHRISTOPHER NKUNKU: Offensiv sehr umtriebig, setzte dabei immer wieder Olmo oder Silva in Szene, auch am Ausgleich mit seiner Balleroberung entscheidend beteiligt (27.). Belohnte sich mit einem Treffer (53.). Note: 2,5. © getty 26/32 DANI OLMO: Zunächst der auffälligste Leipziger in der Offensive, zielte erst knapp vorbei (10.), scheiterte dann an Neuer (16., 19.). Nach der Pause nicht mehr so aktiv, hatte nach einer Stunde Feierabend. Note: 3. © imago images 27/32 ANDRE SILVA: Blieb mit seinen Torschüssen vermehrt hängen, drückte den Ball dann aus kurzer Distanz zum Ausgleich über die Linie (27.). Baute nach der Pause ab, insgesamt noch mit Luft nach oben. Note: 3,5. © getty 28/32 DOMINIK SZOBOSZLAI: Ersetzte zur zweiten Hälfte den schwachen Kampl und war gleich an den ersten RB-Angriffen beteiligt. Prüfte Neuer mit einem wuchtigen Schuss (72.). Note: 3. © getty 29/32 EMIL FORSBERG: Kam für Olmo ins Spiel. Vergab in der Schlussphase noch eine Doppelchance (82.), ansonsten eher blass. Note: 4. © getty 30/32 AMADOU HAIDARA: Wurde für Laimer eingewechselt und übernahm vor allem Defensivaufgaben. Note: 3,5. © getty 31/32 BENJAMIN HENRICHS: Kam in der Schlussphase und sah gleich Gelb für ein Foul an Coman. Keine Bewertung. © getty 32/32 YUSSUF POULSEN: Ersetzte Silva kurz vor Schluss. Keine Bewertung.

Bayerns "Identifikationsfigur" Müller kann an Kahn vorbeiziehen

Weitere Argumente für eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern braucht Thomas Müller aber ohnehin nicht. Gegen Leipzig schoss er seinen siebten Saisontreffer und holte in der ewigen Torschützenliste der Bundesliga somit Horst Hrubesch (136 Tore) ein. Und in Sachen Vorlagen macht Müller sowas keiner etwas vor: Aktuell er steht er bei 18 Assists und 150 in der Bundesliga insgesamt.

Klar, dass Trainer Julian Nagelsmann ihn unbedingt halten will: "Wir sprechen immer viel mit ihm. Ich habe viele Gespräche mit ihm geführt, auch Brazzo. Es wird sicherlich auch in Zukunft weitere Gespräche geben. Er ist Bayern-Spieler seit jeher und eine große Identifikationsfigur. "

Noch weiter geht Präsident Herbert Hainer, der Müller bei Bild mit einem Wahrzeichen der Stadt verglich. "Thomas Müller gehört zum FC Bayern wie die Frauenkirche nach München", sagte der 67-Jährige am Sonntag. Das gelte so oder so ähnlich auch für Manuel Neuer und Robert Lewandowski, denn Hainer würde sich "freuen, wenn sie alle drei ihre Karriere bei uns beenden würden".

Und Müller hat ja noch Ziele bei den Bayern, einen Rekord von Oliver Kahn etwa. Der Vorstandsvorsitzende stand als Torhüter 632 Mal für den FC Bayern im Kasten. Müller hielt für den Rekordmeister bislang 611 Mal die Knochen hin.

Legenden unter sich. Früher oder später auch am Verhandlungstisch - mit Zuckerbrot und Peitsche.